Lionel Messi: ¿qué opinan los españoles del Manchester City sobre su posible llegada?

El Manchester City es, hasta el momento, el club con más opciones de contar con Lionel Messi para la siguiente temporada. La posibilidad de pagar una cláusula de salida negociada y la presencia de ‘Pep’ Guardiola, hacen que el club ‘cityzen’ sea un paradero atractivo para el argentino.

Al respecto, el diario Marca recogió las opiniones de Eric García y Rodri Hernández, futbolistas españoles que militan en el Manchester City y que en los próximos días podrían recibir a Lionel Messi en el vestuario como uno más de sus compañeros.

Ambos jugadores se encuentran entrenando con la selección española, que arranca esta semana la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El jueves jugarán en Stuttgart ante Alemania y el domingo se medirán a Ucrania en Valdebebas. Pese a estar concentrados en hacer una buena actuación con su selección, respondieron escuetamente a las consultas sobre la posibilidad de jugar junto a Messi.

“De Messi solo hablo de la admiración que siento como figura del fútbol mundial”, señaló Rodri, quien dejó en claro que toda su atención está en sus próximos partidos como internacional.

Quien se explayó un poco más fue el zaguero Eric García. “En Manchester City no hemos empezado la pretemporada, así que no se ha hablado nada de que Messi pueda ir. Intuyo que muchos clubes querrían tenerle, pero me voy a evadir de si sería bueno para el equipo. No voy a opinar de ello ni me puedo meterme en ese tema”, indicó.

“Es verdad que comuniqué que no iba a renovar el contrato el año que viene, pero ahora estoy pensando en volver cuando acabe la selección y estoy centrado en esta temporada”, agregó.

Lionel Messi no entrenó en Barcelona

En tanto, Lionel Messi no acudió al inicio de los entrenamientos del Barcelona, dejando en claro que su decisión de no continuar en el cuadro ‘culé’ es irrevocable.

