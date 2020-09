El punto por punto de la solicitud de la USMP a Agustín Lozano para convocar a asamblea de la FPF

La Universidad San Martín le envió una solicitud al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para que se convoque, en un plazo de 15 días, una Asamblea de Bases Extraordinaria de manera virtual. Esto se da para tratar 5 aspectos en específico.

La República se comunicó con Álvaro Barco, gerente deportivo de la USMP, quien explicó punto por punto la solicitud del club ‘santo’ además de detallar lo que, a partir del pedido de la San Martín, se necesita para que esta Asamblea se lleve a cabo. A continuación, este es su descargo:

1. Presentación de los resultados de la auditoría forense (aprobada en marzo del 2019)

“En la asamblea de esa fecha se acordó por unanimidad hacer una auditoria forense porque el balance no fue aprobado y teníamos conocimiento de que se había generado un déficit. Esto lleva más de un año y debería haber un resultado, sería interesante ver que pasó con la gestión económicamente hablando. No sabemos quién hizo la auditoría, ni los resultados, ni en qué estado está”.

2 y 3. Informe contable 2020 y balance del estado financiero 2019

“El balance no se aprobó, no sabemos de los estados financieros, nadie sabe con exactitud la situación económica de la FPF y es razonable y legítimo pedir que se nos explique. Hay días que parece que tuvieran mucho dinero y otros días que parece que no”.

4. Préstamos de la FPF a clubes para pagar planillas. Informe sobre su legalidad.

“Es de conocimiento público porque los mismos presidentes lo han manifestado abiertamente (el presidente de Llacuabamba lo admitió) que la FPF está subsidiando el pago de sus planillas. Queremos saber de qué se trata eso, ¿por qué no se lo paga a otros clubes?, ¿cuál es el argumento legal para que la FPF tome esas atribuciones?”

“El tema pasa por definir las cosas como son, incluso, sería bueno que se animen a dar detalles del convenio con DirecTV con referencia a los derechos de televisión y cuáles fueron los beneficios de la FPF en un tema que es vinculante con los clubes”.

5. Convocatoria a Elecciones Generales de la FPF

“Las elecciones deberían ser en octubre, aparentemente el tema de la pandemia podría ser una justificación para aplazar, pero la ley de fortalecimiento termina este año. La gestión de Agustín Lozano termina en octubre”.

“Para seguir en el mando, el Congreso debería extender la ley y la asamblea extender su mandato, no es un tema automático. No sé si FIFA podría otorgar una extensión y no convocar a elecciones, pero para que eso suceda se debe entrar en una legalidad, debe tener sustento y se deben dar explicaciones a una asamblea”.

Universidad San Martín pide a AgustÍn Lozano convocar a asamblea.

¿Se puede convocar a asamblea solo con la solicitud de la San Martín?

Según los estatutos, para que se de la asamblea se necesitan firmas de 26 de sus miembros (equipos profesionales, departamentales, agremiación, etc), pero el tema pasa por solicitarlo y que los demás clubes se animen a hacer lo mismo.

¿Conoce de algún club que ya se animó?

Todavía no. Ya expusimos el tema directamente con los clubes y ojalá se unan varios.

