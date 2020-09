Emanuel Herrera reveló que ya puede empezar a tramitar su nacionalización

Los tres goles de Emanuel Herrera en sus últimos dos partidos ilusionan a los hinchas de Sporting Cristal, quienes ven cómo el artillero de su equipo vuelve, poco a poco, a su mejor forma. El delantero, desde luego, también se encuentra entusiasmado con su rendimiento, así como con el recibimiento de una reciente noticia respecto a la posibilidad de adquirir la nacionalidad peruana.

“Ahora me han avisado que puedo empezar a tramitar los papeles para nacionalizarme, así que de eso después se encargará el club y hablarán conmigo. Todavía no me han planteado nada. Me dijeron que se puede empezar, pero no avanzamos en nada todavía”, declaró la ’Máquina’ en entrevista con UCI Noticias.

Acerca de un posible llamado a la selección peruana, Herrera reconoció que, aunque su prioridad por el momento es asegurar que su club consiga los mejores resultados, vestir la ’Blanquirroja’ sería “algo hermoso”.

“Creo que a cualquier jugador del medio local al que le preguntes por la selección te va a decir que sí. Se mueren por jugar por la selección, así que sí. Me encantaría jugar y representar al Perú porque desde el primer momento que llegué la gente me ha tratado muy bien, tanto a mí como a mi familia. Siempre con mucho respeto”, agregó el atacante.

Emanuel Herrera jugó su primera temporada en el fútbol peruano el 2017, cuando llegó como refuerzo de Melgar. Su buen rendimiento lo llevó al año siguiente a Sporting Cristal, donde fue la figura del equipo al marcar 40 goles que ayudaron al cuadro rimense a coronarse campeón nacional.

