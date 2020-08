Desde hace unas semanas, los medios españoles han señalado que Ronald Koeman no quiere contar con Luis Suárez ni Arturo Vidal para la temporada 2020/21 del FC Barcelona e incluso revelaron que el holandés los habría llamado por teléfono para darles esta noticia. Sin embargo, debido al tenso clima que se vive en el club ’blaugrana’, el entrenador podría cambiar de opinión tras conversar con el uruguayo durante el entrenamiento de hoy lunes.

El periodista español Cristóbal Soria señaló en el programa ’El Chiringuito TV’ que Ronald Koeman no está “muy contento” con las llamadas telefónicas que realizó en su momento y que prefiere tener una reunión cara a cara con Luis Suárez para intentar “acercar posturas”.

“Pues como hombre de fútbol que es Ronald Koeman se ve que no debe estar muy contento con esas dos llamadas de teléfono que hizo en su momento, tanto a Luis Suárez como a Leo Messi, y se ve que le está remordiendo un poco la conciencia. Me consta que mañana el nuevo entrenador del FC Barcelona tiene predicho no solamente verse las caras con Luis Suárez, sino que hacer un apartado. Intentará acercar posturas con el goleador”, expresó Cristóbal Soria.

Tras lo expuesto, sus compañeros le preguntaron si la charla tenía como fin que el uruguayo se quede en el equipo, a lo que Soria resaltó que simplemente era para “acercar posturas”. Pese a que existe la posibilidad que Luis Suárez se quede en el FC Barcelona, tampoco se descarta la opción de que Koeman decida decirle, cara a cara, que no contará con él para la temporada que viene.

