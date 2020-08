Luego de una destacada trayectoria que le permitió formar parte de importantes planteles como Sporting Cristal y Juan Aurich; William Chiroque, el popular ‘Periquito’, conversó con La República de sus inicios, las propuestas que tuvo del exterior tras el tercer lugar en la Copa América 2011 y de la dura lesión que le quitó la posibilidad formar parte de una selección de Ricardo Gareca.

A sus 40 años, Chiroque se encuentra trabajando la tierra que pensó tras su exitosa carrera deportiva en su natal Piura. En medio de la incertidumbre que genera la pandemia a nivel nacional, el exfutbolista nos cuenta cómo se encuentra actualmente.

¿Cómo estás afrontando este presente con la pandemia del coronavirus?

Gracias a Dios estoy en el campo y con la familia. Mi mamá es ama de casa y mi papá es agricultor. Ahí estamos dándole. Estuve trabajando en la Municipalidad de Tambo Grande-Piura, pero con la pandemia todo se paró. Ahora me dedico a la agricultura y espero el momento para que todo se solucione.

Inicios en el fútbol

¿Cuándo y dónde empezaste a familiarizarte con el balón?

En el fútbol, como dicen, unos se hacen y otros nacen. En mi caso fue desde que tengo uso de razón. A los 6 años ya andaba con el balón y desde ese momento sabía que iba a jugar. Ser futbolista fue mi anhelo. Cuando tenía 13 años empecé en la liga de Morropón (Piura). Jugué cuatro años en Sport Pilma. Luego me vieron jugar y una persona me llevó al Atlético Grau de Piura donde tuve una pequeña prueba y así llegué al fútbol profesional.

¿Quién te puso ‘Periquito’?

Cuando jugaba en Sport Pilma me pusieron ‘Periquito’. Una vez vimos un ‘periquillo’ que hay aquí en Piura, son rápidos para volar y me dijeron ’te pareces al periquito’. Desde ese momento me quedé con el apodo.

William Chiroque luciendo la indumentaria de Alianza Atlético, tras pasar por Atlético Grau y Sport Pilma de Copa Perú.

¿Qué sensaciones tenías cuando estabas cerca de debutar profesionalmente?

Se te vienen a la cabeza muchos sentimientos, momentos muy lindos y malos que viví, pero solamente piensas en hacer bien las cosas. Gracias a Dios, debuté con el pie derecho. Siempre jugué de delantero. No habían entrenadores, simplemente jugaba a moverme por todo el frente de ataque (antes del Atlético Grau). En el Grau igual, jugaba más de media punta. Había esos conceptos, esos movimientos y ya teníamos entrenador.

En Alianza Atlético estuviste en dos etapas y en Sporting Cristal ganaste dos títulos. ¿Qué te dejaron esos campeonatos?

En Alianza Atlético estuve cuatro años. Fue una etapa donde mi carrera trascendió bastante, con un grupo muy bueno. Cuando me enteré de que iba a Cristal fue algo maravilloso. Todo fue rápido. Hubo gente que me recibió con los brazos abiertos y me acostumbré. Lamentablemente por las lesiones no pude continuar en el equipo. Decidí regresarme al Alianza Atlético de Sullana.

¿Por qué tomaste esa decisión?

Me sentía un poco defraudado conmigo mismo porque no podía jugar por las lesiones que me ocasionaba a cada momento, me sentía frustrado. Pero, salimos campeones y eso me dio mucha alegría. En Cristal me decían ‘quédate’, ‘que era fútbol, que ya iba a pasar’ (por la lesión), pero opté por regresar a Alianza Atlético de Sullana. Sentía que los estaba estafando porque jugaban y yo ganaba la plata sentado y yo no quería eso. Yo quería jugar.

Con Juan Aurich sorprenden al ganar el campeonato nacional en el 2011, ¿cuál fue la clave?

Fue un grupo tan bonito que se armó con grandes jugadores. El 2011 fue el año del club. Todo el mundo pensaba en nosotros y las cosas que hacíamos, así que nos fue bien. El primer día que tuvimos una reunión, dijimos que este año campeonamos sí o sí. Se consiguió el objetivo.

William Chiroque salió campeón nacional con Juan Aurich en el 2011.

Etapa en la selección peruana

¿Cómo te recibieron? ¿Quién te apadrinó?

Mi primera convocatoria llegó con el profesor brasileño (Pablo) Autuori. Me convocó en el 2002-2003, partido contra Chile en Antofagasta, con jugadores grandes en su época. Lo bueno es que tuve la osadía de que nunca me arrugué. Luego, con el profesor Freddy Ternero, me brindó la confianza de disputar los partidos de titular en Japón (Copa Kirin) donde campeonamos. Siempre pensé en llegar a la selección.

¿Qué recuerdas de tu primer gol con la selección?

De inmediato (llamé a mi familia). Fue lo más espectacular que me pasó. Recordaba a todas aquellas personas de mi pueblo, personas que en el camino me saludaban. Recordé de todo, desde el día que nací.

Esa aventura en la Copa Kirin, ¿cómo la viviste? ¿con quién compartiste cuarto?

Fue una aventura excelente. Compartí con Pedro García en el avión desde Los Angeles a Japón y en Lima con Leao Butrón. Ellos son grandes compañeros. En Japón, compartí cuarto con Pedrito García con quien éramos dupla en Alianza Atlético y veníamos de un año muy bueno. Después de eso, pude seguir en la selección. Cada vez que había una convocatoria, me quedaba en la Videna y no salía para nada.

¿Qué valor le das a ese tercer lugar en la Copa América 2011?

Maravilloso, fueron momentos donde dije ‘vamos mudos y regresamos orgullosos’. La selección estaba pasando por momentos difíciles y se armó un grupo que quería un poco de gloria. Lo más lindo y fundamental fue que creímos en nosotros mismos. Nos preguntamos ’¿a qué hemos venido? a participar y a participar bien, no a irnos de inmediato sino a quedarnos’.

William Chiroque integró la selección peruana que se quedó con el tercer lugar de la Copa América 2011. (FOTO: EFE).

Recibiste elogios de periodistas extranjeros, incluso te descontaron unos años y varios equipos sudamericanos te tuvieron en la mira.

En la Copa América 2011 tenía 32 años y los periodistas pensaban que tenía menos, por lo que decían que corría mucho. Yo comentaba que a veces el cuidado en la vida personal te lleva a que estés intacto físicamente. Sí, me dijeron que había equipos que estaban interesados en mí. Hubo ofertas, pero lamentablemente no se pudo emigrar a La U de Chile, Colo Colo, Estudiantes de La Plata o Arsenal de Sarandí.

William Chiroque festejando con Paolo Guerrero en el 4-1 a Venezuela por Copa América 2011. (FOTO: AFP).

¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaste?

Porque tenía un contrato con Juan Aurich y no tenía cláusula de rescisión. El club quería mucha plata y negó mi traspaso. Ahí tuve un conflicto con el presidente, quería irme, experimentar nuevos aires, además de lo económico que valía mucho para mí también. No me quisieron vender. Desde aquel momento (2011), tuve un mal concepto (del club). Cumplí mi contrato hasta el 2012. Me rogaron para que me retire ahí pero no quise.

Volvimos a un Mundial luego de 36 años, ¿qué se te vino a la mente?

Hice una apuesta con un amigo cuando empezaron las Eliminatorias. Le dije ‘mira, en estas Eliminatorias Perú va al Mundial. Te apuesto lo que quieras’, le dije. Al final, me pagó. Se logró el objetivo después de varios años. Hubo un gran cambio, no solo en los jugadores sino en la sociedad. La mentalidad cambió rápidamente. Ojalá que al pasar la situación (del coronavirus), sigan haciendo lo mejor.

¿Tuviste contacto con Ricardo Gareca?

Sí, hablé con el profesor. Cuando estuve en La Bocana, salí dos veces jugador del partido. Me llamaron para poder integrar la selección pero tuve una lesión media complicada que me retiró prácticamente del fútbol. Y no volví más. Tenía números de casi todos, pero perdí mi celular y mi agenda. No soy de usar redes sociales. Hace un par de meses hablé con ‘Cuevita’ (Christian Cueva), pero con jugadores de ahora (selección) poco.

William Chiroque enfrentando a Universitario de Deportes. (FOTO: La República).

¿Qué opinas del regreso del fútbol sin público?

Te lleva a reflexionar y a pensar un poco, no solo en la familia del fútbol, sino en toda esa gente que está detrás. Me gusta que se dé por el momento sin público, como se venía haciendo en Europa. Miro todos sus partidos, no me pierdo ninguno. Es fundamental, solamente tratar de sobrellevar esto y apoyar a los que están detrás del deporte.

¿Cuál fue el día más feliz y el más triste para tu carrera futbolística?

El más feliz fue haber llegado a la selección. El más triste es haberme ido sin saber cómo y cuando llegué al Cristal y me lesioné por segunda vez. Vi a los dirigentes y les dije ‘renuncio’ porque a mí no me gusta ganarme la plata sentado sino trabajando. Me sentía muy frustrado, pero me fui con la frente en alto. Se pudo hacer otras cosas y no se dieron.

¿Quién es Willian Chiroque ahora?

Una persona abierta, tranquila y muy amigable

