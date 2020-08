Chiroque sobre futbolistas indisciplinados: “Si fuera DT, no existen para mi equipo”

‘Periquito’ Chiroque es uno de los exjugadores más queridos del fútbol peruano. Sus buenas actuaciones y pundonor en la cancha hicieron que se gane el cariño de toda la hinchada nacional.

Durante una entrevista con La República, Chiroque habló sobre los temas extradeportivos en los actuales profesionales y cómo los manejaría si él fuera director técnico.

“Yo no soy partidario de las indisciplinas. Me duele mucho porque no todos somos iguales y no pensamos lo mismo, pero si te dedicas a algo, sé coherente. Sacrificio es tratar de hacer bien las cosas y privarte de todo lo malo”, comentó el exjugador de Sporting Cristal.

El exfutbolista de la selección peruana dejó claro que si te dedicas al fútbol debes cuidar tu cuerpo y que para tener físico debes alimentarte y descansar bien; lo cual genera abandonar muchas cosas. “No significa que las dejarás de por vida, pero hay momentos en los que debes alejarte de la familia y los amigos”, agregó.

De acuerdo a William Chiroque, el sacrificio te lleva a ser un profesional exitoso, pero que lamentablemente hay muchos que no lo hacen y en el momento no dan los resultados. “Encima se molestan cuando un entrenador o un jugador les llama la atención”, aseguró.

“No comparto para nada con ese tipo de jugadores. No me gustan, no sirven y no existen para mí. Si fuera entrenador, no los vería en mi equipo, ni en mi mente, en la primera se van para afuera. Tiene que ser así para que otro chico que venga detrás de él vea la magnitud y seriedad que debe tener un futbolista”, concluyó ‘Periquito’.

