Chiroque confiesa que perdió contacto con Gareca y la selección peruana tras extraviar su celular

William Chiroque estuvo en el radar de Ricardo Gareca para integrar la selección peruana en una segunda etapa. El exjugador, en conversación con La República, contó un detalle vivido, durante el año 2016, cuando aún era jugador del Deportivo La Bocana.

Según mencionó el popular ‘Periquito’, luego de su primera aparición con la casaquilla peruana bajo el mando de Sergio Markarián, Gareca lo sondeó a raíz del buen momento que atravesaba. A esto se le sumó el buen precedente que dejó cuando jugó la Copa América 2011.

“(¿Si tuve contacto con Ricardo Gareca?) Sí, hablé con el profesor. Cuando estuve en La Bocana, salí dos veces jugador del partido. Me llamaron para poder integrar la selección pero tuve una lesión media complicada que me retiró prácticamente del fútbol. Y no volví a más”, dijo Chiroque.

El vínculo entre él y la selección peruana se rompió por un hecho especial, perdió su celular y, con él, la agenda donde guardaba sus contactos.

“Tenía números de casi todos, pero perdí mi celular y mi agenda. No soy de usar redes sociales. Hace un par de meses hablé con ‘Cuevita’ (Christian Cueva), pero con jugadores de ahora (selección) poco”, añadió el exjugador.

El primer sueldo de Chiroque en el fútbol profesional

El jugador natural de Morropón, Piura, hizo sus primeros pininos en el fútbol a los 13 años de edad con la camiseta del Sport Pilma de la Liga provincial de la ciudad norteña. Después de cuatro años, sus dotes lo llevaron a un club con más renombre, el Atlético Grau.

Con el equipo ’albo’ pasó un prueba la cual supo sortear y enrolarse en el plantel para vivir su primera experiencia en el fútbol profesional. En dicha institución recibió su primer sueldo, dinero ganado gracias a su esfuerzo y por desempeñarse en lo que anhelaba de pequeño: futbolista.

“Mi primer sueldo como futbolista fue en el Grau. En ese momento no sabía lo que era tener mucho dinero, solamente conocía cinco soles. Cuando llegue al club, a los 17 años, me dieron 1.500 soles en la mano. El monto ya era demasiado para mí. Todo eso fue para mis padres, cogí algunos soles para comprarme unos zapatos, ropa y nada más”, contó el exjugador de 40 años.

