Pedro García deseó que ningún club pague 700 millones por Messi porque el mundo vive una crisis [VIDEO]

El nombre de Lionel Messi está en boca de todo el mundo. El argentino ha exigido su salida del FC Barcelona mientras que el presidente Bartomeu expresó que para que esto suceda, el jugador o algún club debe pagar 700 millones de euros, monto que está estipulado en su contrato. Bajo este contexto, el comentarista deportivo Pedro García realizó un contraste entre la posible compra del astro y lo que esto signficaría en un mundo asediado por el coronavirus.

García comentó en el programa ’Al Ángulo’ que sería una falta de respeto que el fútbol pague esa cantidad por Lionel Messi, sobre todo por lo que están pasando millones de personas en el mundo, quienes han perdido trabajo y no tienen dinero a causa de la pandemia.

“Ojalá no pase que un equipo pague 500, 600 o 700 millones de euros, porque hoy en día el mundo vive una crisis de pandemia. La gente no tiene camas, no tiene balones de oxígeno, no hay médicos en muchas partes del mundo; hay mucha gente que fallece por falta de recursos. Sería una grosería al mundo que el fútbol pague millones por un futbolista, así sea Messi”, expresó un airado Pedro García.

Además, el comentarista deportivo señaló que de darse esta situación, se hablaría mal de los humanos. “Sería algo contradictorio, hablaría mal de la raza humana, no te hablo de la gente del fútbol. ¿Somos capaces de tamaña estupidez con gente falleciendo por falta de recursos y que el fútbol genere ese tipo de gastos? Me parecería mal”, finalizó.

