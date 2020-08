Arturo Vidal, centrocampista chileno, declaró este domingo y cuestionó el manejo que viene ejerciendo el Barcelona; asimismo, afirmó que aunque Lionel Messi sea “el mejor del mundo” también necesita “ayuda” y futbolistas que “mejoren el equipo y den resultados”.

En diálogo con el conferencista mexicano Daniel Habif, transmitido vía Youtube, Arturo Vidal admitió lo doloroso que fue quedar eliminado en las semifinales de la Champions League y más por el abultado 8-2 que le propinó el Bayern Múnich.

“Fue muy doloroso no estar en la final y como se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar, pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo”, atinó el ’King Arturo’.

El futbolista también habló del trabajo que está realizando la escuadra culé en alusión a su plantilla. “Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores”, subrayó.

“Cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores. Tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, añadió.

“El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar. El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, manifestó el ex Juventus de Turín.

Con información de EFE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.