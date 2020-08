Jefferson Farfán visitó a la ONG de Roberto Guizasola en el distrito de Puente Piedra

View this post on Instagram

Hay momentos en tu vida que te sientes feliz de ver que uno de mis mejores amigos @jefferson_farfan_oficial @jocazeva tiene la misma pasión que uno para retribuir lo que el fútbol⚽ hizo con nosotros y al grupo de personas que me acompaña desde el inicio en el Proyecto muchas gracias mi gente ✊🏿✊🏿 @ong_la_casa_de_alejita Que la alegria de los niños nunca se apague. Sin estudios no hay fútbol. Gracias📚🏡✍️⚽ @clinicadentalhenry1 @waykiengolosinas @ubuhle_salon@fitchoiceperu