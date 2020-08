Luis Suárez presente en los exámenes médicos del Barcelona

A pesar de que no está en los planes del nuevo entrenador y que lo mejor es buscar un nuevo equipo; sin embargo Luis Suárez acudió a la ciudad deportiva del Barcelona para someterse a las pruebas de detección del coronavirus.

Por medio de una llamada telefónica, el nuevo entrenador del club catalán, Ronald Koeman, le indicó al atacante que no contaría con él en esta nueva temporada, de acuerdo a la prensa extranjera. Sin embargo, al no tener definido su futuro, el delantero se ha mostrado profesional en todo momento y fue a los exámenes médicos.

Suárez llego a las instalaciones del equipo ’blaugrana’ poco antes de las 10 de la mañana y espera los resultados para saber si podrá formar parte de la primera sesión de entrenamiento que se realizará el lunes 31. Jordi Alba, Martin Braithwaite, Marc André Ter Stegen y Rafinha Alcántara también pasaron por el PCR.

El diario Sport de Barcelona ha informado que el futbolista no desea poner en aprietos al club y que no le incomoda tener el papel de suplente durante la temporada en caso no pueda resolver su contrato de manera inmediata para marcharse a otra institución con total libertad.

El sueldo del ’charrúa’ es de 15 millones de euros al año, cifra que tendría que abonar el cuadro de la Ciudad Condal, puesto que al jugador le queda un año de contrato.

Abonar esa suma de manera total para el Barcelona es muy complicado. La otra opción sería dejar al uruguayo en el banquillo durante la totalidad de la próxima temporada e ir pagando mensualmente el salario que corresponde.

