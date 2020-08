Lionel Messi en pie de lucha

La novela Lionel Messi escribe, quizá, sus capítulos más importantes. Y es que el argentino mantiene firme su negativa de volver a vestir la camiseta de Barcelona, luego de comunicarle al club azulgrana, a través de sus abogados, que no asistirá hoy a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas de PCR, como previa al regreso a los entrenamientos en el inicio de la era Ronald Koeman.

Si bien la ‘Pulga’ estaba decidido a cumplir con los protocolos hasta resolver su situación con el club, se supo que, tras la negativa de la directiva de negociar su salida, el argentino decidió apelar por completo a lo que para él está correcto y está dentro de la ley. A propias palabras del presidente José María Bartomeu, en una entrevista concedida el año pasado, Messi puede dejar el Barcelona antes de empezar la temporada de este año.

“Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años para cuatro años (de duración) en el que, en el último año, en la temporada 2020/21, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Es una decisión personal para dejar el fútbol o para irse a jugar a otro sitio”, dijo el directivo en setiembre del año pasado dejando en claro que la cláusula que existe en el contrato de ‘Lio’ especifica que podría hacer uso de ella al final de la temporada. Cabe indicar que debido a la pandemia desatada por el coronavirus esta no culminó en junio como estaba programado inicialmente.

La estrella del cuadro culé entiende, como trasladó en el burofax del pasado martes, que su vínculo con Barcelona ha concluido y que, por lo tanto, ya no debe presentarse a las pruebas ni a los entrenamientos. Ya no forma parte de la familia azulgrana y le puso fin a una etapa que ha durado 20 años.

Eso sí, Messi tiene la voluntad de salir de forma pactada de la institución que es como su hogar. No quiere irse por la puerta de atrás y sigue tendiendo la mano a la Directiva que lidera Bartomeu para sentarse a negociar y fijar una cifra para su traspaso. El club, no obstante, no se reunirá con él para abordar su marcha. Consideran que tiene contrato y aclaran que los clubes que desean contar con el mejor jugador del mundo deberán pagar 700 millones de euros.

Despiden a abogados por asesorar a ’Lio’

Marcharse del Barcelona no será nada fácil para Messi. Tal es así que el rosarino contrató a un séquito de asesores y abogados para no estar involucrado en ningún lío legal. El bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más prestigiosos, fue el elegido por el argentino.

Sin embargo, era el mismo que hasta hace unos días estaba también al servicio del Barcelona y el choque de interés ha hecho que Bartomeu decidiera despedirlos. Sin duda, el contrato del, para muchos, mejor jugador del mundo, es motivo de discordia.

