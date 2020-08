Juan Reynoso: “Santiago Ormeño no solo es opción en Perú, también lo es México”

El nombre de Santiago Ormeño volvió a ser relacionado con la selección peruana tras las declaraciones de Ricardo Gareca, quien confirmó que es un elemento que está siendo seguido por su comando técnico.

Sin embargo, no es el único camino que el delantero de 26 años puede tomar, pues muchos aseguran que podría ser considerado por México. Ante esta situación la prensa de ese país aprovechó el buen momento del futbolista para consultar a Juan Reynoso al respecto.

Con con conocimiento de causa, el entrenador de Puebla brindó declaraciones en conferencia de prensa tras la abultada victoria de su club sobre el Toluca, en la que Santiago Ormeño fue ficha elemental al marcar un golazo que rompió con la desventaja que los azules tenían.

“Más que recomendarlo, ’Santi’ en su presente demuestra que está peleando el título de goleo, está siendo certero”, inició Juan Reynoso sobre la temporada de Ormeño, además se refirió sobre la supuesta conversación que tuvo con el entrenador de la selección peruana.

“Cuando pregunten, seré lo más realista posible, tengo buena relación con Ricardo Gareca, pero no me han llamado. Si sigue así no solo puede ser opción en Perú, sino en México también, pero ya depende de él. Como institución nos llena su presente”, enfatizó el DT nacional.

Santiago Ormeño anotó cuarto gol con Puebla en la temporada

Santiago Ormeño, uno de los jugadores voceados para ser el reemplazante de Paolo Guerero en la selección peruana, ratificó su buen momento en la liga mexicana al anotar un nuevo tanto con el Puebla. El atacante marcó el 1-1 para su equipo ante el Toluca justo en el mismo día en el que Ricardo Gareca admitió que estaba atento a su rendimiento pensando en una posible convocatoria.

Sobre los 30′ del primer tiempo, el futbolista recibió en el área rival un centro de Reyes que controló muy bien con la pierna derecha. De inmediato, giró tras soportar la marca de un defensa de los ‘Diablos’ y envió un zurdazo que se coló cerca del palo derecho de la portería defendida por el golero Alfredo Saldívar. Posteriormente, el cuadro poblano consiguió darle vuelta al resultado con un gol de Daniel Álvarez a los 40′ de la etapa inicial.

