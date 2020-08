Partidos de HOY sábado 29 de agosto de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, Francias, Inglaterra, España, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | sábado 29 de agosto de 2020

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

2:15 p. m. Alianza Lima vs. Cusco FC

Partidos de hoy: MLS

14:30 Atlanta United vs Orlando City SC

18:30 Cincinnati vs Columbus Crew

18:30 Philadelphia Union vs DC United

18:30 New York City vs Chicago Fire

19:00 New England vs New York RB

19:30 Dallas vs Minnesota United

20:00 Colorado Rapids vs Sporting KC

21:30 LA Galaxy vs SJ Earthquakes

21:30 Portland Timbers vs Real Salt Lake

Partidos de hoy: Brasileirao

15:00 Botafogo vs Internacional

17:00 Fluminense vs Vasco da Gama

17:00 Bahia vs Palmeiras

19:00 Fortaleza vs Bragantino

Partidos de hoy: Liga MX

19:00 Atlético San Luis vs América

19:00 Guadalajara vs Pachuca

21:00 Cruz Azul vs Necaxa

Partidos de hoy | sábado 29 de agosto de 2020

Inglaterra - FA Cup

9:00 Preston North End vs Mansfield Town

9:00 Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers

9:00 Stoke City vs Blackpool

9:00 Stevenage vs Portsmouth

Inglaterra - Community Shield

10:30 Arsenal vs Liverpool

Francia - Ligue 1

10:00 Rennes vs Montpellier

14:00 Strasbourg vs Nice

Chile - Primera División

12:30 Colo-Colo vs Santiago Wanderers

15:00 Coquimbo Unido vs Huachipato

17:30 Universidad Católica vs Unión Española

Ecuador - Primera A

13:00 Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca

15:15 Orense vs LDU Quito

17:30 Barcelona vs Olmedo

19:45 Técnico Universitario vs Emelec

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: sábado 29 de agosto de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, sábado 29 de agosto de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports