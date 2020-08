Mishell Loli: de practicar freestyle fútbol en los semáforos a representar al Perú en el torneo más importante

Lo que inició como un hobby tiempo después la llevó a darse el lujo de representar al Perú ante los ojos del mundo. Mishell Loli Espino se metió entre las 32 competidoras del torneo de freestyle football que organiza Red Bull este año. En conversación con La República, narró algunos pasajes de sus inicios practicando este deporte en los semáforos, así como las veces que buscó ayuda en futbolistas, políticos y grandes empresas que terminaron dándole las espaldas.

Con 26 años de edad la tiene clara, no parará hasta obtener la gloria de estar en la cima del podio. Argumentos le sobran, ha sido subcampeona en el Latinoamericano 2018, así como cuarto lugar en el Mundial de Los Ángeles 2019 y en el torneo o InkaBall Latam, respectivamente.

Su romance con el balón comenzó desde los 5 años, jugó fulbito, futsal y fútbol, incluso fue preseleccionada en la ‘bicolor’. “Fui la chica más feliz del mundo”, cuenta sobre ese llamado a vestir los colores blanco y rojo.

Surgida en las calles de Cercado de Lima, confiesa que en su barrio era la única niña que practicaba fútbol. Nunca se amilanó por los comentarios machistas. Ante las críticas ella hizo oídos sordos y siguió adelante.

PUEDES VER Edison Flores será operado del rostro y estará de baja entre 4 a 6 semanas

El semáforo y los choferes, su primer jurado

Cuando practicaba futsal sufrió una lesión, el equipo al cual representaba le dio la espalda para tratar su dolencia. Tuvo que sacar de su bolsillo para llevar el tratamiento, esa etapa fue la más dura para ella y, según cuenta, entró en depresión. Sin embargo, no sabía que solo era el trampolín a otra pasión, el frestyle football.

A los 21 años inició este nuevo reto uniéndose a chicos que venían practicando este deporte acrobático en las calles. De esta manera las pistas fueron sus primeros estrados de exhibición y los chóferes, el primer jurado. Según menciona, esto no lo hacía como una manera de buscar dinero al principio, sino para perder el miedo.

“Yo lo hice por un tema no tanto económico, sino por un tema de perder el miedo para tener un control. En mi deporte tienes que estar al frente de un montón de personas, los jueces y el competidor”. Ya en la etapa de estudios superiores fue una manera de generar ingresos para solventar sus pasajes y materiales que necesitaba.

PUEDES VER Liga 1 anunció cambios en la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Todo lo aprendido en el asfalto la llevó al nivel profesional en el 2016. Ahora se encuentra disputando la “competencia más importante de freestyle football” que, en esta edición, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, será vía zoom.

Luego de pasar 2 fases previas logró meterse entre las 32 mejores del mundo, siendo la única representante del Perú en este pelotón de acróbatas. “De los peruanos que estaban en carrera, soy la única que ahora está representando al país”, menciona Mishell con orgullo.

Su próxima aparición será entre el 3 o 4 de septiembre. Aún no sabe quién será su rival, pero no baja la guardia y se prepara para ese día. Practica en dos turnos que los desarrolla como mínimo 5 días a la semana. En el día practica 2 horas, y en la noche 1 hora dedicado a ejercicios de cardio, brazos y piernas.

La competencia consta de 1 minuto y medio dividido en tres etapas de 30 segundos cada uno. “Tú tienes que tener una rutina clara, demostrar todo lo que has entrenado. No puedes tener errores, no puedes agarrar la pelota con la mano, no se te puede caer al suelo, si es que se te cae al suelo tú tienes que improvisar para que no se vea como un error”, resalta. “Improvisar todo lo que has entrenado, el semáforo me ayudó mucho para eso”, agrega.

¿Qué califica el jurado? Son 5 criterios, creatividad, control, dificultad, ejecución y all round. Dentro de su entrenamiento también incluye la parte mental.

PUEDES VER Sorpresas en la selección peruana: los nuevos rostros en la era Gareca

Una carrera forjada con su sudor

No fue fácil llegar hasta donde está, para participar en torneos internacionales ella misma se las ha tenido que ingeniar para buscar los recursos económicos que cubran los pasajes, estadías y gastos del viaje. “Si yo he estado en estos campeonatos representando al Perú es por mi sudor, porque hago lo imposible por estar presente. No me quedo con los brazos cruzados y me pongo a decir que nadie me va a apoyar”.

Incluso el año pasado tuvo que vender polladas para gestionar su visa y pasaporte para poder estar en la competencia de Los Ángeles. “Soy recursera”, resalta.

PUEDES VER Ronaldinho tendrá su película: el brasileño reapareció para mostrar el teaser de su film autobiográfico

“Yo he mandado cartas a un montón de empresas. Me dicen ya ‘te vamos a llamar’ o la clásica ‘no me llames, nosotros te llamamos’. Me he topado con futbolistas, congresistas, con grandes empresas que me dicen no, ‘no tienes seguidores (en redes sociales), no te podemos apoyar’. ‘No eres conocida, no te podemos apoyar’. Un congresista me dijo ‘no te podemos apoyar, anda a la empresa privada’”, recuerda.

“Dos marcas grandes me dijeron tienes 6 mil seguidores no podemos ayudarte, Así como yo, hay otras personas que no pueden competir porque no tienen el apoyo”, menciona. Hoy, cuenta con el apoyo de Agua Glacial, la Empresa Lugano y Medifisiodep, marcas que han apostado por ella y su talento con el esférico.

La pandemia paralizó sus ingresos

Antes de la pandemia, Mishell se dedicaba a realizar exhibiciones para empresas en eventos corporativos, apariciones que le generaban ingresos económicos. Con las actividades paralizadas ahora se reinventó como todo peruano. Como bien ha resaltado, no es de quedarse con las manos atadas, eso la llevó a emprender un negocio de postres que en Instagram aparece bajo el nombre de ‘Motitos’. Divide su tiempo entre el entrenamiento y esta nueva apuesta en la que realiza delivery cumpliendo con todos los protocolos.

Su familia y el sueño que está cerca

Antes de cada competencia, realiza una llamada a su familia para calmar los nervios. “Mi papá es feliz de verme en cada campeonato”. Su madre también es testigo de sus logros. “Me apoyaban cuando iba al semáforo a practicar”.

El fresstyle football le dio a ella “una nueva vida”. “No me arrepiento de dejar el fútbol, porque esto es mi vida”, subraya.

Con ese afán ve cerca ese primer lugar que le ha sido esquivo en sus anteriores competiciones. “Yo sé que en algún momento voy a estar en esa cima. Voy a ser campeona lo antes posible porque ya está en mi mente. Ya estoy tan cerca”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.