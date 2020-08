Lyon vs. Wolfsburgo EN VIVO HOY domingo 30 de agosto desde el estadio Anoeta de San Sebastián en España por la gran final de la Champions League Femenina 2020. La transmisión vía ONLINE GRATIS será a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 y ESPN Play. Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

‘Leonas’ y ‘Lobas’ se reencontrarán nuevamente en esta última instancia de la Liga de Campeones, en un nuevo clásico europeo del fútbol femenino. La última vez que se enfrentaron fue en la final del 2018 y en dicha ocasión las francesas se llevaron la victoria (4-1) en tiempo suplementario. Ada Hegerberg será la gran ausente de la cita por lesión.

La delantera noruega, goleadora histórica de la Champions, solo ha podido disputar dos partidos en todo este año, pues sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento a fines del mes de enero. Sin embargo, la primera Balón de Oro femenina no es la única ausencia del Lyon.

El entrenador Jean-Luc Vasseur tampoco podrá contar con Nikita Parris, expulsada en semifinales, etapa donde la escuadra ‘gala’ venció por lo mínimo (1-0) a su archirrival, PSG. Griedge Mbock Bathy y Jéssica Silva continúan lesionadas; así que tampoco estarán en el encuentro. Amandine Henry está en duda por un dolor en la pantorrilla.

Wolfsburgo no mostró su mejor cara contra Barcelona a pesar de que ganó por 1-0, pues las españolas las complicaron bastante y desperdiciaron varias oportunidades de gol. No obstante, no tienen ninguna baja y todo el plantel llegará entero a la importante cita y con sed de revancha a por la ‘Tercera’.

Pernille Harder es la máxima figura del club germano y está a un gol de convertirse en la goleadora del certamen, lugar que ocupa la neerlandesa Vivianne Miedema con 10 tantos. La danesa ha liderado a su equipo durante toda la temporada, en la cual se coronaron campeonas de la Bundesliga y de la Copa femenina de Alemania; por lo que van por el triplete.

Lyon vs. Wolfsburgo EN VIVO: posibles alineaciones de la final de la Champions League Femenina

Lyon: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Bacha; Gunnarsdóttir, Kumagai; Cascarino, Marozsán, Majri; y Taylor.

Wolfsburgo: Abt; Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Janssen, Wedemeyer; Popp, Engen; Rolfö, Harder, Huth; y Pajor.

Lyon vs. Wolfsburgo: Ficha del partido

¿Cuándo juegan?: Hoy, domingo 30 de agosto

¿Dónde?: Estadio Anoeta, San Sebastián

¿A qué hora?: 1.00 p.m.

¿En qué canal?: ESPN 2 y ESPN Play

Lyon vs. Wolfsburgo: ¿a qué hora ver final de la Champions League Femenina?

- Perú: 1.00 p. m.

- Colombia: 1.00 p. m.

- Ecuador: 1.00 p.m.

- Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

- México: 1.00 p. m.

- Costa Rica: 12.00 p. m.

- Bolivia: 2.00 p. m.

- Paraguay: 2.00 p. m.

- Venezuela: 2.00 p. m.

- Brasil: 3.00 p. m.

- Argentina: 3.00 p. m.

- Uruguay: 3.00 p. m.

- Chile: 3.00 p. m.

- España: 8.00 p. m.

- Italia: 8.00 p. m.

- Francia: 8.00 p. m.

- Alemania: 8.00 p. m.

- Portugal: 8.00 p. m.

¿Dónde ver el Lyon vs. Wolfsburgo LIVE STREAMING por la final de la Champions League Femenina?

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

¿Cómo ver Lyon vs. Wolfsburgo por la final de la Champions League Femenina en ESPN?

ESPN MÉXICO

SKY ► 548 (SD) y 1548 (HD)

IZZI ► 508 (SD) y 895 (HD)

Megacable ► 41

DISH ► 338

Total Play ► 558

Lyon vs. Wolfsburgo: ¿En qué canales ver el partido de la final de la Champions League Femenina?

Lyon vs. Wolfsburgo en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Bolivia. ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Brasil: Watch ESPN Brasil

Lyon vs. Wolfsburgo en Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Colombia. ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Lyon vs. Wolfsburgo en Ecuador: ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Francia: W9, Molotov, Free, Canal+ France

Lyon vs. Wolfsburgo en Alemania: Sport1 +

Lyon vs. Wolfsburgo en Internacional: YouTube, UEFA TV

Lyon vs. Wolfsburgo en México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Lyon vs. Wolfsburgo en Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en España: Gol

Lyon vs. Wolfsburgo en Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1

Lyon vs. Wolfsburgo en Estados Unidos: CBS All Access

Lyon vs. Wolfsburgo en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Lyon vs. Wolfsburgo en Venezuela: ESPN Play Sur

Historial de partidos Lyon vs. Wolfsburgo

- 27/03/19: Wolfsburgo 3-6 Lyon

- 24/05/18: Wolfsburgo 1-4 Lyon

- 29/03/17: Lyon 0-1 Wolfsburgo

- 23/03/17: Wolfsburgo 0-2 Lyon

- 26/05/16: Wolfsburgo 1-1 (3-4 pen.) Lyon

- 23/05/13: Wolfsburgo 1-0 Lyon

¿Cuántos títulos tiene el Lyon en la Champions League Femenina?

Lyon es el club más campeón de la Champions League Femenina al tener 6 campeonatos y ha perdido solo en dos oportunidades, de las ocho finales que jugaron.

- 2013

- 2014

¿Cuántos títulos tiene el Wolfsburgo en la Champions League Femenina?

Wolfsburgo ha ganado la Champions League Femenina en 2 ediciones y ha disputado la final en cuatro ocasiones

- 2011

- 2012

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

¿Qué es la UEFA TV?

La final entre Lyon y Wolfsburgo se podrá ver en UEFA TV, la web oficial de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). En esta plataforma se han transmitido todos los partidos de la Champions League Femenina desde que se reanudó el fútbol femenino.

Lyon vs. Wolfsburgo: ¿Dónde se juega final de la Champions League Femenina? | Mapa

El lugar donde se disputará el Lyon vs. Wolfsburgo EN VIVO por final de la Champions League Femenina es en el estadio Anoeta de San Sebastián, en el País Vasco, España.

Lyon vs. Wolfsburgo: ¿Dónde ver la final de la Champions League Femenina?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Lyon vs. Wolfsburgo EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

