La conmoción que generó la muerte de Chadwick Boseman traspasa sectores del arte y espectáculo, pues diversas figuras del deporte mundial se manifestaron al respecto para expresar su lamento por uno de los personajes más emblemáticos del séptimo arte.

El popular ’Wakanda Forever’ fue la celebración más representativa de la cultura afroamericana, por lo cual caló en ligas más importantes del fútbol, básquet y automovilismo, lo cual se evidenció luego de hacerse pública la trágica noticia del fallecimiento de Boseman.

Kylian Mbappé fue uno de los principales personajes en lamentar la pérdida del actor de 43 años y vía una publicación en Twitter le brindó un homenaje. “Descansa en paz”, escribió junto a la fotografía del también guinista.

De su parte, Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal hizo lo propio en sus redes sociales e incluso cambió su foto de perfil en Twitter para expresar su admiración por Chadwick Boseman. “Wakanda forever”, se lee.

Asimismo, Borussia Dortmund no ocultó su pesar y dejó una sensible frase para conmemorar al cineasta. “‘En mi cultura, la muerte no es el final’. Descansa en paz, Chadwick Boseman”, posteó en sus canales oficiales. De la misma manera que Arsenal en Facebook.

De otro lado, Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama publicaron mensajes dejando en claro su conmoción por la inesperada muerte del que interpretó a la popular ‘Pantera Negra’, ambos equipos le brindaron homenaje a su estilo.

“Un héroe que superó la ficción para marcar la diferencia en la realidad. Símbolo de representatividad, inspiró a millones, incluido nuestro Nascimento Patrick. El club lamenta la muerte de Chadwick Boseman, un ídolo tan necesario en tiempos como el actual”, manifestaron.

Mientras que la NBA no podría estar alejada a la triste novedad y luego de la cercanía con el actor señalaron lo siguiente: “La NBA lamenta la pérdida de Chadwick Boseman, un gran amigo de la familia (de la competencia)”.

Además, la Major League Baseball se pronunció en redes sociales: “Estamos devastados por la trágica pérdida de Chadwick Boseman. Su actuación trascendente en ’42′ resistirá la prueba del tiempo y servirá como un vehículo poderoso para contar la historia de Jackie a las audiencias de las generaciones venideras”.

Por el automovilismo, Lewis Hamilton, líder de la Fórmula 1 y amigo de Chadwick Boseman, expresó sentidas palabras en sus redes sociales. Además este sábado logró nuevamente el primer lugar en el Gran Premio de Bélgica, y se lo dedicó al actor estadounidense, fallecido a consecuencia de cáncer.

“Hoy me desperté con la triste noticia, nuestro superhéroe falleció. Estoy tan agradecido de poder conocerte hermano. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Descanse en el poder, usted fue el mejor de nosotros y nunca será olvidado. Amor, luz y oraciones te mando a ti y a tu familia”, expresó el campeón de F1.

