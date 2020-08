Lionel Messi alborotó el mundo deportivo al dar a conocer a Barcelona que desea marcharse del club luego de la reunión que tuvo con el nuevo entrenador Ronald Koeman, quien pidió una serie de jugadores para reforzar el plantel catalán, entre los que se encontraba Donny van de Beek, figura del Ajax.

El conjunto ‘blaugrana’, pese a los problemas que ha desencadenado el pedido del astro argentino, piensa hacer algunos fichajes y también vender a algunos futbolistas como Luis Suárez o Ivan Rakitic y una de las prioridades era el joven mediocampista de los Países Bajos. Sin embargo, ya se habrían adelantado a los ‘culés’ nada menos que Manchester United.

El club de Ámsterdam sostuvo un partido amistoso este sábado contra Eintracht Frankfurt de Alemania, pero Van de Beek no estuvo presente, pues no fue convocado. Según el diario De Telegraaf su ausencia estaría relacionada con la presunta llegada al elenco británico y se indica que la directiva no pondrá trabas para que se vaya. Asimismo, recalcan que Barcelona y Real Madrid también están interesados en el mediocampista.

El periodista italiano Fabrizio Romano reportó en sus redes sociales que los ‘Diablos Rojos’ han mantenido contacto con el deportista neerlandés desde hace algunas semanas y lo han estado siguiendo desde varios meses atrás. Del mismo modo, informa que Ajax aún está a la espera de una mejor oferta, pero que el jugador está dispuesto a salir porque lo considera una oportunidad.

Cabe mencionar que el precio de la salida de Van de Beek es de 40 millones de euros aproximadamente. Por otro lado, todo parece indicar que el Barça no habría iniciado ninguna negociación y que prefiere cerrar primero la contratación de Georginio Wijnaldum, del Liverpool, otro rostro familiar para Koeman, quien era el seleccionador de los Países Bajos.