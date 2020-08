Universitario vs. San Martín [EN VIVO]: cómo y dónde ver el partido de la Liga 1 Movistar

Universitario vs. San Martín EN VIVO HOY jueves 26 de agosto desde el estadio Alberto Gallardo, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar 2020. La transmisión va ONLINE POR INTERNET GRATIS EN DIRECTO a partir de las 11.00 a.m. (hora peruana) por señal de Gol Perú. Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

El cuadro ‘merengue’ empató sin goles con Cantolao en la reanudación del fútbol peruano, pero han pasado más de dos semanas desde dicha ocasión; por lo que el encuentro será como una gran prueba para ver cómo marcha físicamente el equipo de la ‘U'. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto del año pasado y en dicha ocasión también igualaron 0-0.

Ángel Comizzo recuperó a Jonathan Dos Santos para el choque con la San Martín, pero lo dejará en banca de suplentes dado que recién se ha recuperado del desgarro sufrido en la rodilla izquierda. Alexander Succar será nuevamente el delantero centro; además. Tampoco podrá contar con Rafael Guarderas, que se lesionó y estará ausente entre 2 o 3 semanas.

El entrenador argentino repetirá el mismo once que colocó ante el ‘Delfín’ con Corzo, Nelinho Quina y Santillán en la saga defensiva. Alfageme y Barreto como la primera línea de volante; más arriba Quintero y Hohberg por las bandas, como extremos. Mientras que Millán será el ‘diez’, por detrás del ‘nueve.

San Martín perdió la jornada anterior contra Deportivo Municipal por la mínima diferencia (1-0) y lleva tres encuentros sin conocer la victoria. El último triunfo fue antes de que se paralizara el Apertura, a fines de febrero y fue un 2-1 sobre Llacuabamba. Actualmente, marcha en el puesto 15 de la trabla de posiciones con 8 puntos, al igual de Alianza Lima.

Universitario vs. San Martín EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga 1

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Donald Millán; y Alexander Succar.

San Martín: Penny, Salas, Schuler, Portales, Luján, Vega, Barco, Concha, Olivera, Figueroa y Gentile.

Universitario vs. San Martín: ¿a qué hora ver el partido de la Liga 1 Movistar?

- Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.00 a.m.

- Estados Unidos: 11.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

- México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.00 a.m.

- Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.00 p.m.

- Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.00 p.m

- España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.00 p.m

Universitario vs. San Martín: ¿En qué canales ver el partido de la Liga 1 Movistar?

Los canales dónde se podrá ver el Universitario vs. San Martín EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar son los siguientes:

GOL PERÚ

Movistar ► 14 (SD) y 614 (HD)

Universitario vs. San Martín: ¿Dónde se juega el partido de la Liga 1 Movistar? | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO por la octava fecha de la Liga 1 Movistar es en el estadio Alberto Gallardo ubicado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, Perú.

Universitario vs. San Martín: ¿Dónde ver el partido de la LigaPro 2020?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Universitario vs. San Martín EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.