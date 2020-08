Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2020: conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

En los partidos de HOY, jueves 27 de agosto de 2020, se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga 1 Movistar, UEFA Europa League, Copa do Brasil, Primera División de Uruguay, Superliga China, entre otras. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Jueves 27 de agosto de 2020

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

11:00 Universitario vs Universidad San Martín

13:15 Atlético Grau vs Alianza Universidad

15:30 FBC Melgar vs Carlos Stein

Partidos de hoy: Uruguay - Primera División

13:00 Defensor Sporting vs Cerro

15:30 Wanderers vs Liverpool

18:00 Peñarol vs Cerro Largo

Partidos de hoy: Paraguay - Primera División

15:30 General Díaz vs Sol de América

18:00 Libertad vs Sportivo Luqueño

Partidos de hoy: UEFA Europa League - Rondas previas

9:00 Kairat vs Noah

9:00 Ventspils vs Dinamo-Auto

9:00 Ordabasy vs Botoşani

9:30 Teuta Durrës vs Beitar Jerusalem

9:30 Borac Banja Luka vs Sutjeska

9:30 Nõmme Kalju vs Mura

10:00 Dinamo Minsk vs Piast Gliwice

10:30 Lincoln Red Imps vs UT Pétange

11:00 Apollon vs Saburtalo

11:00 Bodø / Glimt vs Kauno Žalgiris

11:00 Neftçi vs Shkupi

11:00 Alashkert vs Renova

11:00 Sumqayıt vs Škendija 79

11:30 Videoton vs Bohemians

11:30 Olimpija vs Víkingur Reykjavík

12:00 AGF vs Honka

12:00 Rosenborg vs Breidablik

12:00 Malmö FF vs Cracovia Kraków

12:00 Maccabi Haifa vs Željezničar

12:00 Hammarby vs Puskás

12:00 CSKA Sofia vs Sirens

12:00 Žalgiris vs Paide

12:00 Vaduz vs Hibernians

12:00 Keşla FK vs Laçi

12:00 Lokomotivi Tbilisi vs CS U Craiova

12:00 Gjilani vs APOEL

12:15 FH vs DAC

12:30 The New Saints vs Žilina

12:30 Shakhtyor vs Sfîntul Gheorghe

12:45 Hapoel Be’er Sheva vs Dinamo Batumi

13:00 Iskra vs Lokomotiv Plovdiv

13:00 Kukësi vs Slavia Sofiavs

13:00 Zrinjski vs Differdange 03

13:00 Valletta vs Bala Town

13:00 B36 vs Levadia

13:00 Kukësi vs Slavia Sofia

13:00 Petrocub vs Bačka Topola

13:15 Servette vs Ružomberok

13:30 FCSB vs Shirak

13:45 Aberdeen vs NSÍ

13:45 Motherwell vs Glentoran

13:45 Maribor vs Coleraine

14:00 Lech Poznań vs Valmiera / BSS

14:00 Honvéd vs Inter Turku

14:00 Partizan vs Rīgas FS

14:00 Shamrock Rovers vs Ilves

Partidos de hoy: Copa do Brasil

17:00 Brusque vs Brasil de Pelotas

19:30 EC São José vs Atlético GO

Partidos de hoy: Liga MX Femenil

16:00 Toluca vs Guadalajara

Partidos de hoy: Ascenso MX

21:00 Cimarrones de Sonora vs Cancún

Partidos de hoy: Amistosos

4:00 OB vs Horsens

6:00 Brondby vs Helsingor

7:00 Hobro vs Skive

9:00 Borussia Monchengladbach vs Greuther Fürth

13:00 RKC Waalwijk vs Sparta Rotterdam

Partidos de hoy: Super Liga China

5:00 Shijiazhuang Ever Bright vs Beijing Guoan

7:00 Qingdao Huanghai vs Hebei CFFC

Partidos de hoy: Liga Premier de Sudáfrica

8:30 Bloemfontein Celtic vs BV Wits

11:00 Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns

Partidos de hoy: Premier League de Egipto

9:00 Al Ittihad vs Haras El Hodood

11:30 Misr Lel Makasa vs Wadi Degla

14:00 Al Mokawloon vs Zamalek

14:00 Tanta vs Ismaily

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy jueves 27 de agosto de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

TUDN USA

Gol Perú

Perú Mágico

beIN Sports

Gol TV Latinoamérica

Gol TV Play

VTV Uruguay

PFC Internacional

SporTV

SporTV Play

Premiere FC Brasil

Bet 365