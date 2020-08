Luis Suárez estaría en los planes de la Juventus para la próxima temporada

Luego de todas las noticias sobre el futuro de Luis Suárez dee los últimos días, la salida del uruguayo del Barcelona no sería una sorpresa para nadie. Lo que sí remecería las primeras planas de los medios deportivos sería la posible llegada del delantero a la Juventus, según informan desde Italia.

De acuerdo con el periodista Gianluca Di Marzio, de la cadena Sky Sport, el ’Pistolero’ podría llegar a costo cero al cuadro cuadro turinés si finalmente el ’Barza’ decide rescindir su contrato. Como se sabe, el nuevo técnico Ronald Koeman no lo tiene entre sus planes y así se lo hizo saber al propio jugador hace algunos días.

PUEDES VER Él no se va: Cristiano Ronaldo confirmó que seguirá en la Juventus

El arribo de Suárez permitiría cubrir la plaza de delantero centro que Gonzalo Higuaín dejará vacante, ya que Andrea Pirlo no lo ve como parte de su proyecto al mando del conjunto ’Bianconero’. No obstante, el portal Calciomercato señala que el comando técnico de la ’Vecchia’ no estaría del todo convencido en incorporar al charrúa debido a dos factores: su edad (34 años) y sus pretensiones económicas (10 millones de euros por temporada, según el propio sitio web).

Suárez, a quien aún le resta un año de contrato con el Barcelona, negociaría la indemnización por su despido. Según Mundo Deportivo, el monto que el goleador exige es de 25 millones de euros, equivalente al salario de toda una temporada en el club ’azulgrana’.

Captan a Suárez y Messi a la salida de un restaurante

Por otro lado, el último miércoles 26 de agosto, el programa ’El Chiringuito de Jugones’ emitió imágenes de Luis Suárez y Lionel Messi a la salida de un restaurante en Barcelona, en medio de toda la polémica por la posible salida de ’Lio’ del equipo catalán. Ambos jugadores mantiene una estrecha amistad, a tal grado que el argentino se habría terminado de convencer de abandonar la institución tras saber que su compañero ya no tenía lugar en el plantel.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.