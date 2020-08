Luego de conocerse que Lionel Messi no desea continuar en el Barcelona, los medios europeos lanzaron nombres sobre el nuevo destino de La Pulga. Manchester City, Inter de Milán, Bayern Múnich, Manchester United y PSG son algunos de los clubes que pretenderían al capitán azulgrana.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Múnich, aseguró este jueves que el campeón de la Champions League no tiene intención de fichar a Lionel Messi. Incluso, el dirigente se mostró sorprendido por el hecho de que Leo no quiera seguir en el Barcelona.

PUEDES VER Bartomeu dejaría su cargo para que Lionel Messi se quede en el Barcelona

“No. No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco. Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la blaugrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré”, señaló Rummenigge a Tuttosport.

El último partido de Messi en Barcelona

En caso de que Lionel Messi no continúe en Barcelona, cerraría su ciclo con el equipo culé con la goleada 8-2 que sufrió contra el Bayern Múnich por la Champions League. Además, esta temporada no alcanzó ni un título.

El futuro de Messi

Marcelo Bechler, periodista brasileño que impactó al plano deportivo con la posible salida de Lionel Messi, informó que el futbolista de 33 años quiere irse al Manchester City. Cabe recordar que el brasileño dio en su día la primicia sobre la salida de Neymar.

“Según pudimos saber, Messi decidió que quiere jugar en el City. Él reconoce que es muy doloroso salir del Barcelona, pero confiesa que ha cumplido ya un ciclo. De hecho, es cierto que ya hubo diálogo entre ambos sobre este tema. A Messi le gusta el estilo de juego del City, siente que puede aportar”, contó Marcelo Bechler.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.