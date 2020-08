El polémico estilo para dirigir de José Mourinho es uno de los más conocidos por los hinchas del fútbol, pues el afán del portugués por conseguir los objetivos que se plantea hace que no pase desapercibido, tanto para sus adeptos como para sus más feroces críticos. Algo que se le reconoce de forma general, no obstante, es el empeño que pone para que sus dirigidos capten su mensaje, como quedó demostrado en una reciente revelación que involucra al coreano Son-Heung Min.

En un adelanto del documental sobre el Tottenham, producido por Amazon Prime, el entrenador de los ’Spurs’ dio su punto de vista acerca de la relevancia de mantener una relación cercana con sus pupilos. “La comunicación es muy importante cuando estoy con el grupo. Es respetuoso con la cultura del club hablar el idioma de las personas que lo integran”, expresó.

“Intento hablar con los jugadores en su propio idioma, por eso estoy aprendiendo coreano”, agregó ‘The Special One’ en referencia a Son, único futbolista asiático del Tottenham. Esta revelación resulta más sorprendente si se tiene en cuenta que el estratega luso ya conoce otros seis idiomas: español, catalán, inglés, francés, italiano y, desde luego, portugués.

Mourinho: “Dele Alli es un vago”

En otro fragmento del documental, Mourinho deja ver la faceta más exigente de su trabajo. El DT aparece conversando con el presidente del club, Daniel Levy, hasta que en determinado momento se pregunta por la ubicación de uno de sus dirigidos, Dele Alli.

“¿Dónde está Dele? Me doy cuenta de que eres un j... vago en los entrenamientos. No necesito más tiempo para ello. Vago”, dice ’Mou’. Momentos después, reconoce el potencial del centrocampista y le recomiendo seguir trabajando para mejorar. “Creo que deberías exigirte más a ti mismo. No yo, tú deberías hacerlo”, le exhorta el técnico a Alli.

