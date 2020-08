El complicado proceso que atraviesa un futbolista tras perder una final

El último fin de semana, la atípica temporada de fútbol en Europa por la pandemia de coronavirus llegó a su fin tras disputarse las finales de la UEFA Champions League y Europa League. Bayern Múnich y Sevilla se convirtieron en los nuevos monarcas internacionales tras superar a PSG e Inter de Milán, respectivamente. Los diarios deportivos resaltaron la labor del conjunto español por conseguir su sexto título en igual cantidad de finales. Los alemanes alzaron su sexta Liga de Campeones, la cual ganaron de manera invicta tras vencer en los 11 encuentros que jugaron.

Al igual que en otros campeonatos, es normal que los ganadores sean reconocidos y llenen portadas de diarios deportivos. Pero no siempre se profundiza en el equipo perdedor y en cómo afrontan los futbolistas la situación adversa, luego de pasar por tanto esfuerzo y sacrifico para llegar a dicha instancia y quedarse con las manos vacías.

El psicólogo y coach deportivo, Dante Nieri, explicó de qué manera el jugador que pierde una final puede superar la situación adversa lo más rápido posible. Por otro lado, Miguel ‘El Loco’ Seminario, desde su experiencia como exfutbolista y entrenador, cuenta además las emociones que se pueden sentir al perder en una instancia como esta.

Sensaciones postderrota

Cada jugador procesa la derrota en una final de manera distinta y sus reacciones son muy diversas. La edad y la experiencia son algunos de los factores más importantes. Algunos deportistas suelen demostrar impotencia, frustración y amargura, mientras que otros lloran y sienten tristeza o dolor.

“Hay algo importante que tiene que ver con la persona misma, si diste lo mejor de ti y mostraste tu mejor versión y fuiste superado, o si no hiciste lo suficiente y sientes que el otro equipo no fue mejor, sino que tú lo perdiste por no esforzarte al máximo”, explica Dante Nieri.

Pese a que nunca perdió una final en su etapa como profesional, ’El Loco’ Seminario confesó que en su época de escolar y juvenil le tocó quedarse con las manos vacías y aseguró haber sentido frustración, cólera, impotencia de no haber podido salir campeón por alguna situación que se dio en el partido. En 1987, estuvo cerca de ganar el Torneo Descentralizado y disputar el Playoff con Sporting Cristal, pero en la Liguilla no mostraron su superioridad y dijo que la rabia era muy grande por todo el esfuerzo que se hizo en el año.

“Cada futbolista tiene una manera particular de expresarse, a veces se arrepienten de haber dicho algún insulto o una reacción desatinada, pero quedar segundo en una final es como perder a alguien o algo valioso para ti”, agrega el exjugador de la selección peruana.

Trabajo con el psicólogo deportivo

Nieri cuenta que el primer paso es permitirle al futbolista vivir su duelo, “perder una final es como haber perdido a alguien tu vida”. El psicólogo y coach deportivo señala que no debe acelerar el proceso. Hay que dejar que el jugador digiera el mal momento y luego pasar a la parte del aprendizaje y ver qué se puede hacer mejor para ganar una próxima final.

“Los trabajos en el club empiezan con las sesiones individuales de consultorio con cada jugador, se trabaja con todo el plantel a modo de charla o talleres, pero también se hacen trabajos en campo. No quiere decir que el psicólogo deportivo sea entrenador, pero las situaciones difíciles en un partido se dan en el terreno de juego”, manifiesta.

En los últimos años, la figura del psicólogo deportivo en los equipos de fútbol ha tomado fuerza y se considera pieza clave para el éxito. “Esto ya existía, solo que ahora se ha tomado consciencia de que es algo importante. Para mí, la parte táctica, técnica, física y mental van de la mano, son los cuatro pilares. Es como tener una mesa de cuatro patas, cuando no trabajar la parte psicológica del futbolista se convierte en una mesa de tres patas que será ineficiente e inestable”, explica Dante Nieri.

Comando técnico y entrenador

El papel que cumple el entrenador junto a su comando técnico, después de caer en la definición por un título es crucial, ya que recae en ellos el plan de trabajo para la siguiente temporada y que la mala experiencia se convierta en aprendizaje para el plantel.

Miguel Seminario, como entrenador, tuvo la oportunidad de coronarse en la Copa Perú en 2009 con León de Huánuco, aunque también le ha tocado vivir la otra cara de la moneda, pero cuando dirigía a un grupo de niños de 10 años.

“Nos tocaba jugar el último partido del campeonato y nos cambiaron el horario sin avisarnos, me enteré el mismo día. Yo siempre he tenido la costumbre de citar al equipo dos horas antes de cada encuentro, pero no todos lo cumplen porque no es una regla obligatoria. Para el inicio, solo tenía cinco chicos y no nos permitieron ingresar al campo. Le arrebataron el título a un grupo de niños de 10 años que había sido superior al resto por cuestiones de organización, la cara de los chicos te decía todo porque no entendían lo que había pasado”, cuenta el exfutbolista campeón con Universitario de Deportes en 1985.

‘El Loco’ tuvo que lidiar con una situación atípica en el fútbol, pero confesó que solo tuvo palabras de aliento para sus dirigidos y conversó con los padres para que le expliquen a los menores que no había sido su culpa y que ellos ya eran campeones. “El entrenador, como cabeza de equipo, tiene que hablar lo justo y necesario”, agrega.

Nieri explica que los grandes equipos no siempre son campeones la primera vez que lo intentan, todo es parte de un proceso y trabajo de muchos años. “Jürgen Klopp perdió dos finales de Champions antes de ganar con el Liverpool. El entrenador tiene un trabajo muy especial porque es una persona que pasa por altos niveles de estrés y no tiene el trabajo físico de los jugadores para descargar sus emociones. Los grandes equipos y proyectos a largo plazo son los que tienen mayor probabilidad de tener éxito”, aseguró el psicólogo deportivo.

El soporte familiar

Para cualquier deportista, no solo los futbolistas, sino que la familia también funciona como un soporte ante cualquier fracaso o situación adversa, por lo que le entorno que los rodea termina siendo clave y ayuda a definir la capacidad de respuesta del jugador.

“Para los jugadores que tienen una familia constituida, unida, compacta, podría ser más fácil vencer esta clase de momentos, a diferencia de si estás rodeado de amigos que te viven cuando tienes el dinero, vas de novia en novia, entre otros. Por ejemplo, aunque no sea futbolista, Rafael Nadal tiene una familia compacta, una pareja de años, un tío que fue su entrenador durante mucho tiempo. Todos lo acompañan a cada torneo y lo ayudaron a formar su carácter. Si tienes un entorno así, es más sencillo que crezcas como deportista y como ser humano, porque primero son personas”, manifiesta Dante Nieri.

La posición del psicólogo deportivo es compartida por ’El Loco’ Seminario, quien afirma que la familia es todo para un futbolista, ya que son ellos quienes celebran cuando ganas, los que te apoyan cuando pierdes, y los que te acompañan durante toda tu carrera. La familia funciona como el mejor apoyo para superar algún fracaso deportivo porque son ellos los que te esperan en casa para levantarte el ánimo.