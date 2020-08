Parece que existe una fórmula básica que impide un buen final entre los jugadores y el club donde se convirtierno en leyendas. Haciendo uso de un ‘burofax’, Messi anunció que se iría del Barcelona, según informaron medios españoles. Rápidamente las teorías de su retiro del club catalán apuntaron a Koeman como nuevo director técnico, su relación con Bartomeu y el también alejamiento de Luis Suarez.

Lo cierto es que su posible salida no es vista con buenos ojos por muchos hinchas catalanes, ya sea por los últimos resultados obtenidos con el club azulgrana como por el revuelco futbolístico que trajo consigo este anuncio. A raíz de esta noticia es menester revisar algunos precedentes de jugadores que salieron de sus clubes en medio de una polémica. Donde, coincidentemente, el Barcelona se ubica en el epicentro del vendaval.

Luis Figo

Un coletazo al espinazo del Barcelona fue la salida del portugués Luis Figo, quien aceptó el pago de la cláusula de rescisión de 61,7 millones de euros por parte del Real Madrid, eterno rival. Diez días previos a la transferencia del atacante, este mismo pregonaba: “Esta es y será mi camiseta. Gane o pierda Florentino las elecciones, no seré jugador del Real Madrid. Yo solo jugaré en el Barcelona”. Un anuncio que fue calificado de deshonesto.

Fue una resolución previa, ya que en Barcelona sustentaban que no era legal y que si Figo optaba por el traspaso debía indemnizar con 35 millones de euros al cuadro catalán. Según Paulo Futre, su compatriota no pensó que Florentino triunfara en los comicios del equipo blanco y, al saber el resultado, este se quebró.

Iker Casillas

El famoso portero estuvo 25 años en el Real Madrid, club en el que disputó 16 campañas. Su salida en 2015 al Porto, como se dio a conocer tiempo después del traspaso, estuvo rodeada de una polémica deportiva y extradeportiva.

Según el arquero, quien campeonó con España en el Mundial de Fútbol 2014, salió del club porque buscaba un lugar más tranquilo, pues se convirtió en el foco de la prensa deportiva durante mucho tiempo. “Estaba muy expuesto a las críticas y a la opinión pública, necesitaba tranquilidad a nivel personal, y en Madrid no la tenía”, contó en 2019 Iker Casillas.

Su despedida del club merengue no fue delante de los miles de hinchas que lo admiraron por sus tajadas, sino frente a un micrófono durante una conferencia de prensa.

Diego Maradona

Era 3 de junio de 1982, a tan solo nueve días del arranque del Mundial de España, cuando Barcelona aseguró la contratación de Diego Armando Maradona. El club hasta confeccionó un nuevo uniforme para que los culés ficharan al argentino. Los frutos no tardaron en llegar: una Copa de la Liga, una Supercopa de España y Copa del Rey.

El zurdo estuvo 700 días en el club, pero su estadía se vio afectada a causa de una hepatitis que lo retiró del campo por tres meses, una fractura de su tobillo izquierdo y por el escándalo en la final de la Copa del Rey en 1984 ante Athletic de Bilbao en el mítico Santiago Bernabeu.

Con una directiva quebrada, el club perdía a Maradona en 1984, cuando el Nápoli lo compró por 7.5 millones de dólares. “Lo mejor es irme y prefiero hacerlo sin decir barbaridades. No llegamos a las manos porque creo que somos razonables. Era como hablar con una pared, pero yo sabía que, a poco que fueran inteligentes, darían la vuelta al asunto”, contó Maradona.

Neymar Jr.

Mucho se ha hablado de la estancia y salida de Neymar del Barcelona. Lo cierto es que escoltó a Messi y Suárez en el ataque y juntos formaron una ofensiva letal. Sin embargo, no brilló más que el argentino, por lo que decidió marcharse del club español al millonario PSG.

Ni los 222 millones de euros que el club francés desembolsó por su cláusula de rescisión trajo tranquilidad a su caso. “Nos hubiera gustado bastante más claridad de su parte. Queremos jugadores comprometidos y que sientan que estar en el Barcelona es estar en el mejor club del mundo”, dijo en su momento el presidente Josep Maria Bartomeu.

La decisión de Neymar para salir del PSG, relataron los medios europeos, se dio cuando el brasileño supo que Messi firmaría la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 2021. En conversación con BBC, Xavi contó que durante la boda de Messi, Neymar esbozó sus ganas de salir del club catalán. “Si hay tres superestrellas futbolísticas, dos no pueden jugar en el mismo club”, dijo Pini Zahavi, quien operó el contrato del jugador con el PSG.

Romario

Al brasileño Romario le costó una temporada tatuar su nombre en los pasillos del Barcelona, pero solo unos cuantos partidos para dejarla en el salón del olvido. En su último encuentro con el club catalán, el equipo azulgrana recibió 5 goles del Real Madrid y opacó lo que había logrado en Europa: un campeonato de LaLiga y 32 goles en 47 juegos.

Según informaron medios de la época, las complicaciones comenzaron cinco días antes de los trabajos de pretemporada del Barcelona, cuando Romario, desde alguna fiesta en Río de Janeiro, avisó que no llegaría y que necesitaba de más días de vacaciones.

El entrenador de aquel entonces, el holandés Johan Cruyff, dijo que no le preocupaba, pero que consideraba esa “una falta de respeto a todos sus compañeros”. “Supongo que algún día aparecerá y se le aplicarán las sanciones”, dijo en 1994. Pero eso no fue lo que aumentaron las tensiones, sino más bien la respuesta de su esposa: “ya no tiene nada que hacer en Barcelona. Comprará su contrato y fichará por un club grande de Brasil. No vamos a volver”.

Samuel Eto’o

No es cosa nueva el temperamento díscolo de Samuel Eto’o. Tampoco que en 2009 Pep Guardiola no lo quería en el equipo. Su disputa con Ronaldinho y su negativa de ingresar en los últimos cinco minutos ante el Racing de Santander fueron solo la hecatombe de su salida del club catalán.

Cuando el Barcelona se desprendió de Deco y Ronaldinho, el camerunés también sobraba en el planteamiento del equipo, según la directiva de entonces, que optó por realizar su traspasó al Inter de Italia como parte de pago por el sueco Zlatan Ibrahimovic.

“Mi abogado me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado de pases y que fue a petición de Guardiola, pero eso me permitió ser parte aún más grande en la historia del fútbol”, dijo el camerunés. Ya en Italia, y al mando de José Mourinho, el delantero consiguió su segundo triplete consecutivo.

Patrice Evra

Si de escándalos hablamos, no puede faltar el que protagonizó el senegalés nacionalizado francés Patrice Evra en 2017, cuando fue dado de baja del Olympique de Marsella tras propinarle una terrible patada en la cabeza a un ultra que lo insultó. Con esto, su carrera se fue en declive y la terminó, un año más tarde, en el West Ham United de Inglaterra.