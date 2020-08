La presunta renuncia de Messi al Barcelona será tema de sobremesa durante el mes, y no exageramos si su supuesto pase a otro gigante de Europa será tema del siguiente lustro. El pasado martes 25 de agosto, el futbolista argentino puntualizó, a través de un fax, que se ampara en la cláusula de su contrato, el mismo que le permite la recisión unilateral un año previo del término de su convenio.

El documento reza que el 10 de junio era fecha límite para que Messi confirmara su salida. Pero en medio de Champions, esto no ocurrió, por lo que el Barcelona entendió sobre la continuidad del jugador hasta junio del 2021. Así que esta gesta por su salida del club no es cosa de dos patadas y ya.

Juanma Castaño, director del programa español ‘El partidazo’, afiló su virulenta pluma y le dedicó una editorial al argentino. “El comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club que le he pagado religiosamente el mejor sueldo del mundo en los últimos años”, reza Castaño. “¿Se va un líder? Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. No ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que sufrido con Messi”, agregó el periodista.

Juanma Castaño, director del programa 'El Partidazo'. (Foto: Difusión)

Para el comentarista deportivo, la gestión de Josep María Bartomeu en el Barcelona “es nefasta” y considera que el club español debió haber “amputado antes de la sociedad Messi-Suárez”. “Esta pareja ha sido tóxica para el club. No es casualidad que la decisión de Messi llega 24 horas después de que Koeman dijese que no contaba Suárez”, arremete el español.

Y sus críticas no cesaron. Según Castaño, no se imagina a Xaxi ni a Iniesta ni a Puyol marchándose así. “Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. “Hay muchos jugadores del club que les da igual que se vaya porque muchos han sufrido con él al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va”, sentencia el comunicador.