Liberman: “Barcelona es el Titanic y Messi se dio cuenta que venía el iceberg”

La decisión de Lionel Messi de no seguir en Barcelona sigue generando comentarios en todo el mundo y el periodista argentino, Martín Liberman, no fue ajeno a la que es considerada la noticia del año.

Conocido por ser muy crítico del ’10′ por lo hecho en la selección de su país, Liberman opinó que la salida de Messi se debe a que el astro argentino ya vislumbraba problemas en el futuro del Barcelona, llegando a comparar a la institución catalana con el Titanic.

“Messi, al que le han dado todo lo que quiso en estos 16 años, todo lo que pidió, ha tenido el beneplácito de la dirigencia permanentemente, ha tenido la complicidad para hacer y deshacer, ir y venir... uno advertía que algo pasaba con él. Ver a Messi con la mirada ida, con dificultad para concentrarse, era porque él se daba cuenta que se venía el iceberg, ellos estaban en el Titanic, pero empezaban las grietas, empezaba a entrar agua y el capitán se dio cuenta, mejor que nadie”

Liberman estimó que Messi ya tenía tomada su decisión desde antes de reunirse con el nuevo director técnico de Barcelona, Ronald Koeman, y que por esa razón no peleó por la permanencia de sus compañeros como Luis Suárez y Arturo Vidal.

"Llegó Koeman, aparentemente él no fue consultado, y le cuenta el proyecto, que no iba a tener en cuenta a sus amigos. Yo creo que Messi no peleó por sus compañeros porque ya sabía lo que iba a decidir. Creo que ni siquiera se gastó y creo que es porque Messi sabe muy bien que Barcelona, en el corto plazo, no gana más. Sabe que lo que viene es un Barcelona sin sus amigos, que no está hecho para ganar la Champions, que no tiene plata, que está en una situación que para comprar por 100 debe vender por 300", aseguró.

Sobre el futuro de Messi, Liberman saludó que se aventure a buscar un nuevo club pero indicó que va a necesitar un equipo que lo haga sentirse cobijado.

“Yo creo que está bueno que busque salir de su zona de confort. En Barcelona ha sido extraordinario, inigualable, no habrá otro igual. Reinventó un equipo que no era grande. Pero Messi necesitó de un gran equipo para ser quien es y hoy, más que nunca, necesita un gran equipo”, sentenció.

