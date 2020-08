Periodista se conmueve y hace petición a Messi: “Quédate por la gente de Barcelona” [VIDEO]

El impacto que generó la posible partida de Lionel Messi del Barcelona no solo se ve en los hinchas del cuadro azulgrana sino también en personas de renombre como uno de los periodistas del programa ‘El Chiringuito de Jugones': Josep Pedrerol, quien manifestó su postura en vivo y en directo respecto al caso del argentino.

Pedrerol aprovechó su espacio deportivo para señalar que la medida que tomó la ‘Pulga’ debería ser reconsiderada, pues considera que una determinación de esa magnitud no puede tomarse por impulsos.

PUEDES VER Periodista que acertó la salida de Neymar asegura que Messi escogió el Manchester City [VIDEO]

“En caliente cometemos muchos errores. Nunca hay que tomar decisiones importantes en caliente, luego te arrepientes”, empezó Josep Pedrerol sobre el caso de Lionel Messi; asimismo, pidió que en tienda de Barcelona no permitan la desvinculación del atacante de 33 años.

“A los ‘culés’ que piensan con el corazón, dicen que merece la carta de libertad. Piensen con la cabeza un momento. Imaginen a Messi en tres meses celebrando goles con el Inter, PSG, con el City, sonriendo con otra camiseta y ¿cómo queda? No piensan que Messi se iba a retirar con la camiseta del Barcelona”, añadió.

Y finalmente se dirigió al capitán del cuadro español y de la selección argentina para pedirle que no se vaya, enfatizando en las razones por las que debe terminar su carrera en el equipo que integra desde hace 16 temporadas.

“Messi, quédate. Quédate por la gente que te quiere y porque Messi hizo grande al Barca, y Barca lo ha cuidado desde que era pequeñito, lo hizo persona. Vive en una ciudad maravillosa, es feliz con Barcelona y en el club”, expresó con la voz entrecortada.

“No es el mejor final para Messi, es el peor final posible. Y no gana nadie, no gana Bartomeo, no gana Messi. Pierde Barcelona”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.