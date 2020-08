El exdelantero de la selección peruana Flavio Maestri opinó sobre el momento que atraviesa Raúl Ruidíaz en la MLS. El atacante del Seattle Sounders anotó un doblete en el triunfo de su equipo por 3-0 sobre Portland Timbers y fue elegido como el mejor jugador de la semana.

“Ruidíaz es un delantero de selección, está en vigencia y haciendo goles. Siempre uno tiene que tener en mente a esos delanteros que están ‘dulces’ de cara al gol. Sucede que es muy diferente jugar en un club que en una selección. Cada vez que fue titular, se le ve que hace todo lo posible para rendir, lo que pasa es que le falta el gol en la selección; sin embargo creo que se valora muchas más cosas del delantero”, manifestó en entrevista con Radio Ovación.

Maestri agregó que, pese a no trasladar su cuota goleadora de clubes a selección, Ruidíaz aún merece ser tomado en cuenta por el comando técnico de la blanquirroja. “Si se le da la oportunidad, creo que no la va a desaprovechar, ya se le va a dar en la selección. No nos podemos dar el lujo de separar a un delantero como Ruidíaz”. acotó.

También opinó sobre el caso de Gianluca Lapadula. “Piensan en Lapadula porque quieren café instantáneo, quieren algo rápido. Él me parece un delantero interesante e importante porque juega en una liga muy dura. Acá les cuesta un poco esperar, que se consolide un jugador”, aseguró.

Finalmente, el exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima sostuvo hay delanteros peruanos que se podrían explotar en la Liga 1.”Chicos con bastante futuro, pero tienen que explotar en el campeonato local como Sebastián La Torre, el mismo Beto Da Silva, se tiene expectativa de Olivares, al igual que Aldair Rodríguez”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.