Imposible que un aire de nostalgia no invada los corazones de los futboleros peruanos en la fecha que arranca hoy. Primero porque después de años, el Estadio Nacional será testigo de una nueva versión de aquellos añorados ‘tripletes’ de antaño y porque, además, uno de esos encuentros será entre dos de los equipos más grandes del país y cuyos choques en los últimos años le han dado un sabor a clásico.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan esta tarde (2:15 p.m. vía Gol Perú) en un partido que, pese a tratarse solo de la fecha 8, definirá mucho sobre la manera en que los dos equipos afrontarán las jornadas siguientes, tomando en cuenta que su posición en la tabla no es la más auspiciosa.

PUEDES VER Gobierno autoriza que partidos de la Liga 1 se disputen los domingos

El cuadro dirigido por Roberto Mosquera fue el de mejor desempeño en la fecha pasada. La goleada 4-1 sobre Sport Boys dejó en claro que el cuadro ‘rimense’ no tiene mayor problema de cara al gol y que sus más recientes refuerzos, el colombiano Corozo y el venezolano Marchán, tienen la capacidad de estar a la altura de las circunstancias.

Asimismo, el regreso de Jorge Cazulo tras cumplir suspensión es una buena noticia que llegó a La Florida, sin embargo, Mosquera deberá elegir a alguien de su último once para darle paso. Todo hace indicar que el técnico se inclinaría por la experiencia del ‘Piqui’ y sería Távara quien cederá su lugar.

En Alianza Lima las cosas andan un poco complicadas. Mario Salas dirigirá su primer partido oficial como técnico ‘blanquiazul’, sin embargo, lo hará sin contar con un encuentro previo (el choque ante Binacional quedó suspendido y está a la espera de resolución). Además, los problemas también se encuentran en el plantel.

PUEDES VER Conmebol confirmó que Deportivo Binacional jugará Copa Libertadores en Lima

El chileno no podrá contar con Beto da Silva ni Kluiverth Aguilar por lesión, y Joazinho Arroé no será considerado por tener poca actividad tras su regreso a los entrenamientos el día de ayer. En el once titular tampoco está todo definido. Carlos Ascues es duda y Aldair Fuentes estará a la expectativa, mientras que Francisco Duclós se alista a tomar el lugar de Alberto Rodríguez si así se requiere.

Vuelven los domingos de fútbol

La Liga 1 recibió autorización del Gobierno para programar partidos los domingos, días afectados por la inmovilización social obligatoria. En ese sentido, la fecha 9 podría jugarse entre el domingo 30 y martes 2 de setiembre si se logra una coordinación con la Policía.

PUEDES VER Alexis ‘Chaka’ Arias pide paciencia a los hinchas de Melgar

En tanto, la jornada de hoy se completa con los choques entre Binacional vs. Cantolao (11:00 a.m.) y Deportivo Municipal vs. Cienciano (6:00 p.m.), ambos encuentros en el Nacional.

La palabra

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal

“Lo que han visto en Cristal es el denominador común que vamos a utilizar este año. Alianza es un buen equipo y Salas es buen entrenador y lo ha demostrado”.

Mario Salas, técnico de Alianza Lima

“Vamos a llegar bien, las situaciones no son las mejores, pero no hay excusas, los jugadores ya entendieron lo que queremos y están convencidos de lo que se les pide”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.