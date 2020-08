Desde que Luis Suárez llegó al FC Barcelona en el año 2014 le ha hado al club por lo menos un título. Sin embargo, en esta última temporada no sucedió lo mismo y su nivel futbolístico no ha sido igual, por lo que ya no sería considerado en los planes del flamante técnico ‘azulgrana’ Ronald Koeman.

Este lunes, diversos medios españoles informaron que Luis Suárez, Iván Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti fueron comunicados por el nuevo entrenador del Barcelona que no formarán parte del proyecto para la siguiente temporada.

Tras esta noticia, el periodista argentino Sebastián Vignollo se comunicó con el delantero uruguayo de 33 años para saber su estado de ánimo, el cual lo dio a conocer en el programa “90 minutos” de Fox Sports.

“Pude hablar con él y lo noté dolido, angustiado y con bronca, pero no por las decisiones que puede tomar un entrenador, sino por la forma en cómo es tratado por la directiva. No ha recibido ninguna llamada del presidente, ni del director deportivo ni de las personas que manejar el club”, afirmó el ‘Pollo’ Vignollo.

“Nadie en el club me dijo que quieran prescindir de mis servicios. Yo quiero lo mejor para el equipo y mi intención es seguir. Todavía puedo aportar mucho al Barça”, había declarado Luis Suárez, gran amigo de Lionel Messi y a quien le queda todavía un año de contrato, según lo informó el pasado viernes el periódico español El País.

