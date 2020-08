Alexis ‘Chaka’ Arias pide paciencia a los hinchas de Melgar

Poco a poco el FBC Melgar volverá a su mejor nivel. Los jugadores duplican esfuerzos en cada entrenamiento. Para ganar partidos hay que jugar bien y hacer goles. Alexis Arias pide paciencia a sus compañeros y a los hinchas porque tiene plena confianza en que habrá mejoría desde el partido de este jueves ante Carlos Stein.

“No cabe duda que nos costó mucho estar parados y no tener amistoso, eso nos restó bastante”, dijo Arias, uno de los pocos jugadores que no se mueven del once titular de Carlos Bustos.

Solo hay una idea, ganar el jueves y empezar una buena racha de resultados que los lleven a los primeros lugares de la tabla. “Tenemos que estar muy finos a la hora de definir, eso es importante porque si generamos ocasiones hay que aprovecharlas”. Arias dijo a los hinchas que pronto verán “Rugir al León” en Lima

Leonardo Miflin o Carlos Reyna están a disposición del comando técnico para reemplazar a Carlos Neyra por la banda izquierda. Hoy se definirá si es que el argentino Hernán Pellerano hará dupla con Paolo Fuentes en la zaga central.