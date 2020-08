WWE SummerSlam 2020 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver el evento

WWE SummerSlam 2020 EN VIVO | Ver WWE en español por Internet | LIVE STREAM | HOY se desarrolla (ONLINE GRATIS vía Fox Action y WWE Network) en el Amway Center de Orlando, Florida. Este tradicional evento se lucha libre se podrá seguir a través del minuto a minuto que hará La República Deportes.

Horarios del evento WWE SummerSlam 2020

Si te interesa la lucha libre y quieres ver WWE SummerSlam 2020, donde se pondrán en juego seis campeonatos de la empresa, en esta nota te presentamos los horarios según tu país:

Perú - 6.00 p. m.

México - 6.00 p. m.

Ecuador - 6.00 p. m.

Colombia - 6.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Washington D. C. y Nueva York) - 7.00 p. m.

Bolivia – 7.00 p. m.

Venezuela - 7.00 p. m.

Paraguay - 7.00 p. m.

Chile - 7.00 p. m.

Argentina - 8.00 p. m.

Uruguay - 8.00 p. m.

Brasil - 8.00 p. m. sho

*El Kickoff de WWE SummerSlam 2020 está programado para que inicie dos horas antes del show principal.

Luego de WrestleMania 36, Money in the Bank, Backlash y Extreme Rules, la WWE se alista para presentar a los fanáticos su quinto evento sin público —aunque a partir de ahora podrán tener una presencia virtual gracias al “ThunderDome”— debido a la pandemia del coronavirus que ha golpeado fuertemente a los Estados Unidos.

Pese a ello, Vince McMahon ha encontrado la manera de continuar con las historias y seguir entreteniendo al universo de la WWE. En esta ocasión, SummerSlam 2020 ha sido denominado con el lema “You’ll Never See It Coming” o “Tú Nunca lo Verás Venir” en español, lo que genera intriga porque cualquier cosa puede pasar.

La lucha estelar será la de Drew McIntyre contra Randy Orton, quien tras perjudicar a algunas leyendas de la compañía se ganó el derecho de ser el retador de turno por el Campeonato de WWE.

Sin embargo, WWE SummerSlam 2020 significará el debut de Dominik Mysterio, hijo del legendario Rey Mysterio, quien busca venganza ante Seth Rollins en una pelea callejera.

Cartelera del WWE SummerSlam 2020

- Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

- Campeonato Femenino de Raw

Sasha Banks (c) vs. Asuka

- Campeonato Femenino de SmackDown

Bayley (c) vs. Asuka

- Campeonato Universal

Braun Strowman (c) vs. The Fiend

- Campeonatos por parejas de Raw

Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs Andrade & Ángel Garza

- Campeonato de Estados Unidos

Apollo Crews (c) vs. MVP

- Pelea callejera

Seth Rollins vs. Dominick Mysterio

- Cabellera contra cabellera y la que pierda se va de WWE

Mandy Rose vs. Sonya Deville

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2020 en español?

Para no perderte ningún detalle del evento WWE SummerSlam 2020 en español, podrás sintonizar los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network, Fox Sports y Fox Play

WWE SummerSlam 2020: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre (Sobre las Cuerdas) analizó la cartelera de WWE SummerSlam 2020 y puedes escuchar la mejor previa aquí.

