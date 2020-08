Raúl Ruidíaz volvió al gol con el Seattle Sounders. El atacante de la selección peruana anotó dos goles y dio una asistencia en el triunfo de su club ante Portland Timbers, cuadro de Andy Polo que ganó la MLS Is Back.

Luego de un primer tiempo que finalizó sin goles, el tanto que abrió el marcador llegó a los 72 minutos. El uruguayo Nicolás Lodeiro abrió el juego por la izquierda, donde encontró a Joevin Jones. El lateral envió un centro raso que aprovechó el delantero peruano, quien conectó de gran manera el balón e hizo imposible el esfuerzo del arquero de los locales.

Once minutos después, el exjugador de Universitario de Deportes apareció una vez más. Un envió del portero Stefen Frei desde el saque de meta fue pivoteado por Will Bruin. El balón no pudo ser despejado por el central francés Larrys Mabiala, lo que fue aprovechado por Ruidíaz, quien condujo con el esférico y, ante la salida del arquero, conectó una soberbia vaselina y aumentó la ventaja.

Finalmente, a los 85′, el atacante nacional llegó hasta el área de Portland, pero quedó en mala posición para definir, sin embargo, supo aguantar la marca y vio que por la derecha llegaba Kelvin Leerdman, a quien asistió para que Seattle concrete la goleada y los tres puntos a favor.

Gracias a esta victoria, los dirigidos por Brian Schmetzer subieron hasta el segundo puesto de la Conferencia Oeste en la temporada regular de la Major League Soccer, que regresó tras la MLS Is Back, minitorneo que marcó el retorno del fútbol estadounidense luego del receso por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, Ruidíaz marcó su cuarto gol en este 2020 y se afianza como la principal alternativa en el equipo de Ricardo Gareca como reemplazo de Paolo Guerrero para los partidos siguientes de la selección peruana.

