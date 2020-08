Si de vestir bien se trata, Kylian Mbappé es tan ducho en la materia como sacarse a un defensor en un uno contra uno. Y para esta gala de final de Champions League no basta con deslumbrar en el campo, sino también lucir acorde al acontecimiento. De la mano de la reconocida marca del check, el mancebo atacante del PSG estrenará un nuevo modelo de chimpunes, que según la compañía “potencian la velocidad” del jugador.

Pero lo curioso no viene a ser solo el estreno de los botines de Mbappé, sino más bien que las ‘Mercurial Superfly Mbappé Rosa’ están inspiradas en el modelo ‘Mercurial Vapor Rosa 2008′, que curiosamente se popularizaron en los pies de Franck Ribéry, ídolo del joven de 21 años, quien hoy disputa la final de Champions ante el Bayern de Múnich.

“Cuando era un niño de unos 10 años, vi estas increíbles botas rosas que usaban algunos de mis jugadores favoritos en el mundo”, recordó Mbappé durante la presentación de los chimpunes. “Quería tanto esas botas que les rogué a mis padres que me las compraran. Y me dijeron que si trabajaba muy duro y me iba bien en la escuela durante el tiempo suficiente, podría conseguir estas hermosas botas”, agregó el jugador del PSG.

Lo que también resulta singular es que su compatriota Ribéry lució los zapatos durante su estancia en el Bayer de Múnich, equipo con el que Mbappé se medirá este domingo a las 2.00 p. m. Franck llegó al club bávaro en 2007, con un contrato hasta el 2011, y teorizando acaso el fichaje más caro en la historia de la Bundesliga.

Con el Bayern fue campeón de la Champions en la edición 2012/2013 tras vencer al Borussia Dortmund, y a ello le sumó el campeonato de la Bundesliga y la Copa alemana en el mismo año. En el 2013 recibió el Premio UEFA al Mejor jugador en Europa. Finalmente, se retiró del equipo alemán en 2018 para pasar a las filas de la Fiorentina.