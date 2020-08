Celebró 17 veces en Premier League, cuatro en Europa League, y un gol en FA Cup y en EFL Cup respectivamente. Estos han sido los números de Anthony Martial con el Manchester United; de esta forma, la 2019/2020 es su mejor temporada en cuanto a goles se refiere.

Para el francés, la razón principal de su rendimiento se debe a la confianza brindada por su técnico Oleg Gunnar Solskjaer. Así se lo hizo saber a la revista del club Inside United, en su más reciente edición.

“Creo que se debe al hecho de tener más tiempo de juego. He jugado prácticamente en todos los partidos, así que creo que se trata de la consistencia... En temporadas anteriores no he podido ser tan regular; pasaba mucho tiempo en el banquillo y otras veces era titular, lo cual era bastante difícil”, declaró el futbolista.

“Ahora sé que el entrenador tiene fe en mí y tengo confianza en que seré titular en el próximo partido. Por lo tanto, estoy dando todo lo que puedo para devolverle la confianza que me ha dado”, añadió el atacante refiriéndose a las oportunidades que le brinda el entrenador noruego.

El exjugador de Mónaco también tuvo palabras para Marcus Rashford, su compañero en el ataque de los ‘Diablos rojos': “Llevamos varias temporadas jugando juntos, así que sí, nos entendemos bien. Es muy positivo para nosotros que tengamos una gran conexión”.

“Hay una sana competencia, pero lo más importante es la relación positiva que tenemos entre nosotros”. finalizó el ariete.

Martial llegó en el 2015 al Manchester United procedente del AS Mónaco de Francia por 60 millones de euros. En su temporada debut en el equipo de Old Trafford, anotó 11 goles en la Premier League.

