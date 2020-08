Franz Beckenbauer sobre el Barcelona: “El PSG no tiene puntos débiles como ellos”

Solo a horas del partido entre PSG vs. Bayern de Múnich por la Champions League, Franz Beckenbauer, presidente de honor del club alemán, le da un jalón de orejas al Barcelona y afirma que el juego de esta tarde no será un paseo como el que se disputó ante los españoles, que acabó con un avasallador 8-2 a favor del equipo germano.

“Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona, siempre tuve la impresión de que tenían puntos débiles y que podríamos usarlos. Este no es el caso del PSG. Ellos no tienen puntos débiles”, precisó el exjugador al canal alemán Sport1. “Incluso comparado con Neymar y Mbappé, no hay ningún jugador que esté a su altura”, agregó ‘El Káiser’

En esa línea, Franz Beckenbauer piensa que la final de esta edición de la Champions League está a un “50-50”. “El PSG me gusta, es un equipo equilibrado y completo, pero nosotros tenemos unos jugadores espectaculares. Todos están en un momento impresionante. Apenas han cometido errores y si pasa está Neuer, un portero de talla mundial que debe compensar cualquier fallo”, precisa el exdirector técnico.

Beckenbauer dirigió de forma interina al Bayern en las etapas de 1994 y 1996. (Foto: Difusión)

Es válido recordar que ‘El Káiser’ fue fichado por el Bayern de Múnich cuando tan solo tenía 14 años, y debutó en la Bundesliga en 1964, torneo que fue su trampolín para la Copa Mundial de Fútbol de 1966 en Inglaterra, en la que el exjugador alemán anotó cuatro goles para Alemania.

Como entrenador, dirigió de manera interina al Olympique de Marsella en la temporada 1990-1991, mientras que al Bayern en las etapas de 1994 y 1996. En 2009 dejó la presidencia del club germano y pasó a manos del también exfutbolista Uli Hoeneß.