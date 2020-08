Sporting Cristal volvió al triunfo después de cuatro fechas en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Luego de la paralización del torneo por cinco meses, el equipo rimense goleó 4-1 a Sport Boys con buenas actuaciones del ecuatoriano Washington Corozo y el venezolano Jhon Marchán, dos atacantes extranjeros que ficharon esta temporada.

Precisamente, el entrenador Roberto Mosquera llenó de elogios a Corozo y Marchán y defendió de las críticas a ambos jugadores. “Tienen buenos rendimientos porque tienen una base física cerca a la perfección que les permite una justeza técnica. Son rápidos y resistentes. Marchán tiene 21 años y ha jugado cien partidos en Primera. Cuando hemos pensado en ellos, es porque estaban maduros a pensar de su corta edad”, dijo Mosquera en conferencia de prensa.

PUEDES VER En conferencia de prensa Mario Salas confundió a Alianza con Sporting Cristal [VIDEO]

“Me da gusto que les vaya bien, no es fácil jugar en el extranjero. No es fácil dejar tu hábitat natural, son dos chicos excepcionales, se les quiere y cuida. Tienen un rendimiento óptimo. Le hace mucho bien a Cristal porque no hemos traído jugadores paquetes. En el primer partido han dado fe de eso y ahora toca sostener”, agregó.

Por último, Mosquera fue consultado por la falta de gol del argentino Emanuel Herrera. El técnico cervecero pidió paciencia al hincha porque ‘Ema’ volverá a inflar las redes.

“A mí me encantó como jugó Emanuel Herrera, porque fue un jugador de equipo. Tocó, giró, es muy difícil ver con así a un jugador con tanto talento. Él tiene el gol, así que va a aparecer. Si sigue jugando bien, va a aparecer”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.