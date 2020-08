No es cosa nueva que el torneo de la Champions League es uno de los campeonatos más complicados de conseguir. No por nada es la competición más grande de todo el Viejo Continente, y esta edición tiene como finalistas al PSG vs. Báyern de Múnich. Sin embargo, el anhelo por erigirse como campeón es tan grande como la certeza de que la Liga de Campeones guarda ciertas ‘maldiciones’ que atraen serias consecuencias.

El primero, que ya ha sido un tema de sobremesa, es que el campeón de la Champions League no ha logrado repetir el título al siguiente año, y eso se ha demostrado en clubes gigantes de España, Inglaterra, Alemania e Italia.

Otra bizarra ‘maldición’ es que todo aquel jugador que toca la copa antes de disputar la final, ha salido derrotado del partido por el título. Los precedentes no mienten. En el 2004, el volante francés Ludovic Giuly, entonces jugador del Mónaco, frotó el trofeo antes que salga de la cancha, y su equipo pagó las consecuencias: cayó ante el Porto por 3-0, siendo Giuly el único jugador lesionado del equipo, retirándose al minuto 23 del partido.

Giuly estuvo en el Mónaco desde 1998 hasta 2004. (Foto: Difusión)

Un año después, las implacables secuelas de tocar la copa de la Champions League salpicaron en Paolo Maldini, entonces capitán del AC Milan de Italia. Cuando los cuadros saltaron al terreno de juego, el defensor tocó la copa. Con un 3-0 adelante en el resultado, parecía que el equipo italiano podría dejar atrás las supersticiones, pero el Liverpool de Inglaterra empató el marcador y terminó venciendo en la tanda de penales.

Paolo Maldini perdió la final de Champions en Estambul en 2005. (Foto: Difusión)

El último ejemplo de esta superstición se dio en la final del 2012, cuando Báyern de Múnich y el Chelsea disputaban el título de la Liga de Campeones. Antes del pitazo inicial, el ucraniano Anatoliy Tymoshchuk rozó la copa y marcó al cuadro alemán con la diosa infortuna. El conjunto germano ganaba 1-0 hasta el minuto 87, cuando el marfileño Didier Drogba logró el empate para ‘Los Azules’ y, posteriormente, su equipo salió vencedor por penales.