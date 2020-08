La gran final de la Champions League se llevará a cabo este domingo 23 de agosto en el estadio da Luz de Lisboa, Portugal. PSG y Bayern Munich serán los protagonistas de este emocionante encuentro y unas de las principales cartas del cuadro francés es Ángel Di María, MVP de la llave pasada ante RB Leipzig.

El futbolista argentino ofreció una entrevista a la UEFA y habló sobre esta importante cita, a la cual ya ha asistido anteriormente cuando ganó la ‘Orejona’ con la camiseta del Real Madrid. En esta ocasión, el popular ‘Fideo’, mostró su confianza de cara a la final y espera que alce nuevamente la copa de la Liga de Campeones.

Hay que recordar que Di María conoce muy bien el escenario donde se jugará la final, pues la ciudad portuguesa fue su casa durante tres años, cuando fichó al Benfica con solo 19 años. “Lisboa es muy especial para mí y para mí carrera”, comentó. Además, en dicho lugar ganó aquella Champions con los ‘merengues’.

El rosarino brilla con luz propia en la escuadra parisina y ha sido clave para que sus compañeros, Neymar y Kylian Mbappé, también lo hagan. El atacante de 32 años indicó que el grupo está muy comprometido y que el objetivo desde el inicio siempre fue llegar a esta última instancia y salir campeón.

“Se ha dado un gran ambiente desde que empezó el año y por eso creo que se ha ganado tanto: la liga, las dos copas, la supercopa también a principio de año. Estamos a un paso de poder terminar un año increíble, pero es un paso duro porque es Bayern es un equipo muy duro y seguramente será una linda final”, indicó.

Di Maria llegó al PSG en el 2015 procedente del Manchester United y ha sido parte del crecimiento del club; sobre todo de la madurez que ha alcanzado en estas competiciones. En esta temporada, el equipo ha estado imperial y ha ganado todos los títulos locales, pero señaló que el gran sueño siempre fue ganar la Champions y espera concretarlo.

“Es una sensación especial. Después de semifinales hemos visto los videos de las personas en París. Creo que es algo único para todos los parisinos. Es algo que el club ha estado intentando alcanzar durante años: llegar a la final de la Champions League. Creo que ha llegado el momento”, manifestó.

Y añadió: “Si ganamos el título por primera vez con el París, es quedar en la historia del club porque es la primera Copa de Europa. Gané con el Real Madrid ‘La Décima’, que durante muchos años no se le pudo dar al club, y ganarla fue algo increíble. He quedado en la historia del club. Ganar la primera aquí sería algo inolvidable para mí personalmente, porque he venido para poder lograrlo”.