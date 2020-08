Por la Liga 1 Movistar han pasado varios técnicos que se llevaron buenos recuerdos y otros vivieron situaciones no tan agradables. Jorge Espejo reveló en una reciente entrevista un suceso doloroso que le tocó vivir cuando dirigió a Sport Boys en la etapa de ascenso.

En conversación con el diario El Popular, Espejo recordó la vez que la directiva ‘rosada’ le pagó con dos cheques inválidos.

“En Boys no nos pagaban. En mayo del 2013 tomamos la punta de la Segunda luego de ganarle a Ormeño, pero después la directiva me pagó con dos cheques sin fondo. En junio quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Menos mal me llamaron de Cristal”, recordó Espejo.

Asimismo, contó que cuando llegó a Sport Boys tuvo que encargarse de organizar las categorías de menores. “Conseguimos cancha, ropa de entrenamiento, el sueldo de los entrenadores y hasta los rehidratantes. Eso me enseñó a no confiar mucho en los dirigentes”, dijo el director técnico que también pasó por Real Garcilaso y Comerciantes Unidos.

Jorge Espejo reveló que en Sport Boys le pagaron con cheques sin fondo. Foto: Líbero

PUEDES VER América vs. Monterrey EN VIVO vía TUDN por la fecha 6 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX

Pero, esa no fue la única vez que se topó con una directiva que le dejó mucho por desear. Según cuenta, en diciembre de 2019 un equipo que actualmente milita en la Liga 1 Movistar le hizo una propuesta e incluso estaba por abordar el avión para sumarse al equipo.

“Lo más gracioso fue que en diciembre me llama la gente de Llacuabamba para dirigir, pero ya habían hablado con dos técnicos más para agarrar al equipo ese día”.

PUEDES VER Manchester United: se complica la situación de Harry Maguire en Grecia

“Estaba Néstor Clausen, Carlos Cortijo creo y mi persona. Justo cuando estaba camino al aeropuerto me llaman para decirme que no viajara porque la situación era esa. Al final llegó Clausen. Esas cosas solo pasan acá”, recalcó.

Por otro lado, confesó que en su faceta de director técnico no está en sus planes ponerse el buzo de la selección peruana, su meta es otra, plasmar lo aprendido en el ‘Viejo Continente’.

“Quiero dirigir en Europa, no quiero dirigir a la selección peruana en el futuro, y para eso me preparo todos los días para cuando se presente ese desafío”, indicó Jorge Espejo.

Newsletter de deportes

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.