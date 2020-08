La UEFA Champions League, tras varios meses en pausa por la pandemia del coronavirus, llega a su fin con una final que enfrentará al Paris Saint Germain y el Bayern Munich. Ahora los miles de hinchas del fútbol en el mundo se dividirán en dos bandos frente a sus televisores, al ritmo del himno del torneo europeo que, a menudo, es más tarareado que cantado.

Pero, ¿cuál es el verdadero origen de la canción del certamen internacional? La historia es más antigua de lo que se pueden imaginar: se remonta al año 1710, cuando el compositor alemán Georg Friedrich Händel llegó a Inglaterra. Meses después de estar en la isla, tras convertirse en director y en el responsable de la ‘musica sacra’, forjó una gran amistad con el rey Jorge I de Gran Bretaña, coronado en 1714, y con la élite británica.

El meteórico ascenso del compositor tuvo sus frutos. En 1719 no solo fue invitado a encabezar la prestigiosa Royal Academy of Music, sino que también era solicitado habitualmente por la monarquía británica. Una vez le solicitaron que compusiera un himno para el día de la coronación del rey que iba a asumir después de Jorge I.

Inmediatamente creó una pieza musical y la bautizó con el nombre de “Coronation Anthems”. La estructuró en cuatro himnos que estuvieron basados en textos bíblicos: “Zadok, the Priest”, “My heart is inditing”, “The King Shall Rejoice”, y “Let thy hand be strengthened”.

Antes de morir el 11 de junio de 1727, Jorge I firmó el “Acta de Naturalización” de Händel, lo cual lo transformaba en un súbdito británico permanente. Luego, el 4 de octubre del mismo año, se realizó una ceremonia en la abadía de Westminster para coronar a Jorge II de Gran Bretaña e Irlanda; era el hijo del rey. Ese día se usó la composición “Coronation Anthems” y los espectadores quedaron atónitos ante Zadok, the Priest.

Desde entonces, la canción de Hander se convirtió en un himno y en parte de todas las coronaciones posteriores de reyes británicos: Jorge III; Jorge IV; Guillermo IV; Victoria I; Eduardo VII; Jorge V; Jorge VI, e Isabel II, siendo esta la última vez que se utilizó, el 2 de junio de 1953.

¿Cómo llegó a convertirse en el himno de un torneo de fútbol? Todo empezó en 1992. La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (la UEFA) cambió el nombre de “Copa de Europa a “Liga de Campeones” también llamada Champions League.

El himno de la Champions League fue interpretado en 1992 por el compositor inglés Tony Britten con la Royal Philarmonic Orchestra. Le puso varios arreglos de Zadok, the Priest y lo volvió un amuleto musical. No se puso ningún bache en su uso porque Handel, en el siglo XVIII, había cedido la libertad a otros artistas para que usen su composición.

Actualmente, la canción es propiedad de la UEFA por pedido del mismo compositor Britten. La Orquesta Nacional de Gran Bretaña la interpretó junto al coro de la Academy of St. Martin in the Fields. Además, está escrita en tres idiomas oficiales de la UEFA: inglés, alemán y francés.

“Esos son los mejores equipos. Este es el evento principal. Estos son los campeones”, dice la letra. En la cancha solo están los mejores equipos de Europa, quienes en 90 minutos dejan la vida por levantar la ansiada ‘Orejona'.

Respecto a por qué podría ser traducida más rápida por los europeos es debido a que su composición aúna tres idiomas: inglés, francés y alemán, las mismas que son clasificadas como las lenguas oficiales de la UEFA. Hoy, por la crisis sanitaria, los hinchas verán los partidos desde sus casas.

Champions League: himno

Conoce líneas abajo la letra completa de la UEFA Champions League:

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les meilleure équipes (Los grandes equipos)

The champions! (¡Los campeones!)

-

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les meilleure équipes (Los grandes equipos)

The champions! (¡Los campeones!)

-

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les meilleure équipes (Los grandes equipos)

The champions! (¡Los campeones!)