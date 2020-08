Pizarro se pronunció sobre posible llegada de Ormeño a la selección peruana

Santiago Ormeño es el delantero del momento en la Liga MX, y tanto en México como en Perú, han estado pendientes de la decisión que pueda tomar en cuanto a en qué selección decide jugar, ya que tiene la nacionalidad de ambos países.

El nombre del atacante mexicano-peruano ha llegado hasta los oídos de Claudio Pizarro, quien es considerado el futbolista peruano más exitoso de la historia y que con la elección peruana marcó 20 goles, obtuvo un tercer en la Copa América 2015 y fue varias veces capitán.

En una videoconferencia de embajadores de la Bundesliga con medios latinoamericanos, el ‘Bombardero de los Andes’ le indicó al portal mexicano Mediotiempo que no conoce aSselección Peruana pero sabe sde que en el Perú se dice que tiene posibilidades de estar en el equipo de Ricardo Gareca.

“Muy poco se ve el fútbol mexicano por acá (Alemania) y yo lo sigo muy poco, la verdad. He escuchado de Ormeño porque han estado comentando de él en Perú, que hay una posibilidad de que vaya, pero no lo conozco, no lo he visto”, dijo Claudio Pizarro.

Pizarro espera que Ormeño decida jugar en la selección peruana

Recordemos que Paolo Guerrero, el 9 titular de la ‘Bicolor', sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha jugando con el Internacional y se perderá lo que resta del año. Por ello, en la Videna están estudiando las opciones para reemplazar al ‘Depredador’ en el debut de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

En ese sentido, Claudio Pizarro afirmó que “cualquier jugador que pueda aportar a la selección peruana sería muy importante para el Perú”, por lo que espera que Santiago Ormeño elija jugar en la ‘Blanquirroja'.

