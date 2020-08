Sevilla vs. Inter EN VIVO HOY viernes 21 de agosto desde el estadio Rhein Energie de Colonia, Alemania por la gran final de la Europa League 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS por Internet a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) vía ESPN 2 y Fox Sports. Las incidencias del partido con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

Este importante duelo entre interistas y sevillistas también se podrá ver por las aplicaciones ESPN Play y Fox Play. Uno va por su cuarto título en esta competición; mientras que el segundo es va por la Sexta y nunca ha caído en esta última instancia. Además, será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en Europa.

Sevilla vs. Inter EN VIVO por la final de la Europa League 2020

Sevilla llega a este encuentro con un ligero margen de menos favorito, pero apelará a su historia y dominio de este certamen con los cinco trofeos obtenidos. Asimismo, viene de eliminar a un grande como lo es Manchester United, a quien derrotó 2-1 en un choque de infarto, en el cual el arquero Bono fue la gran figura al salvar en más de cuatro ocasiones su arco.

Todo parece indicar que el entrenador Julen Lopetegui no hará cambios y repetirá el mismo once que inició ante los ingleses con un Navas como el líder de la defensa. Banega ha tenido una Europa League de lujo y espera consagrarse en la final. En el ataque, Suso y Ocampos estarán por los costados, y el centrodelantero será En-Nesyri, que aporta con su movilidad, pero le falta gol.

Sin embargo, los problemas para el DT español es en el fondo, pues debe idear una estrategia perfecta para parar a la arrasadora ofensiva ‘nerazzurra’. “Hemos trabajado mucho y hemos luchado para tener esta oportunidad, que nos hace mucha ilusión. Ojalá nuestros aficionados puedan disfrutar. Nos vamos a dejar la vida en el campo, como hacemos siempre”, indicó.

El Inter de Milán se metió en este torneo debido a que quedó entre los mejores terceros en la fase de grupos de la Champions League. Desde los dieciseisavos de final no ha perdido ni un partido, incluso tiene la valla menos vencida con solamente dos goles en contra. Además, tiene un plantel de lujo con varias estrellas; por lo que parte como principal favorito.

En semifinales, la escuadra italiana goleó por 5-0 al Shakhtar en un juego que en la previa parecía estar más equilibrado. El técnico Antonio Conte, al igual que su colega, no modificará nada y colocará a los mismos jugadores que ganaron al cuadro ucraniano. Será un duelo de porteros, ya que Handanovic es uno de sus principales escudos y el capitán del club.

Godín, De Vrij, Bastoni será la línea de tres en la defensa; mientras que Brozovic será el líder del mediocampo con Ashley Young y D’Ambrosio por los costados como carrileros. En el ataque estarán Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, una dupla temible que entre los dos suman 45 goles entre Europa League y Serie A.

Sevilla vs. Inter Milán EN VIVO: posibles alineaciones de la final de la Europa League 2020

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Suso; y En-Nesyri.

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro y Lukaku.

Sevilla vs. Inter Milán: ¿a qué hora ver la final la Europa League 2020

- Perú, México, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

- Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

- Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

- Bolivia, Paraguay y Venezuela: 3.00 p.m

- Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m

- España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

ESPN 2 EN VIVO: ¿Cómo ver el Sevilla vs. Inter Milán por la final la Europa League 2020 | Guía TV

Los canales dónde se podrá ver el Sevilla vs. Inter Milán EN VIVO por la final de la Europa League 2020 son los siguientes:

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports: 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV: 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD)

Fox Sports EN VIVO: ¿Cómo ver el Sevilla vs. Inter Milán por la final la Europa League 2020 | Guía TV

Los canales dónde se podrá ver el Sevilla vs. Inter Milán EN VIVO por la final de la Europa League 2020 son los siguientes:

FOX SPORTS EN PERÚ

DirecTV Sports: 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV: 501 (SD) y 744 (HD)

Claro TV: 61 (SD) y 520 (HD)

Sevilla vs. Inter Milán: ¿En qué canales ver el partido de la final la Europa League 2020?

Sevilla vs. Inter Milán en Perú: Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Argentina: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App

Sevilla vs. Inter Milán en Chile: Fox Sports Chile, ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Colombia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Colombia

Sevilla vs. Inter Milán en Costa Rica: ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte

Sevilla vs. Inter Milán en Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Francia: RMC Story, Molotov, Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Sevilla vs. Inter Milán en Alemania: TV NOW, RTL Television, DAZN, TeleClub Sport Live, SRF zwei

Sevilla vs. Inter Milán en Internacional: YouTube

Sevilla vs. Inter Milán en Italia: TV8, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, RSI La 2, Sky Sport Football

Sevilla vs. Inter Milán en México: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Sevilla vs. Inter Milán en Paraguay: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur

Sevilla vs. Inter Milán en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sevilla vs. Inter Milán en Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, ZonaFutbol, CBS Sports Network, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN App, TUDNxtra

Sevilla vs. Inter Milán en Uruguay: Fox Sports Uruguay, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Sevilla vs. Inter Milán en Venezuela: ESPN Play Sur, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Sevilla vs. Inter Milán: ¿Dónde se juega el partido de la final la Europa League 2020? | Mapa

El lugar donde se disputará el Sevilla vs. Inter Milán EN VIVO por la final de la Europa League 2020 es en el estadio Rhein Energie, ubicado en la ciudad de Colonia, Alemania.

Sevilla vs. Inter Milán: ¿Dónde ver el partido de la final la Europa League 2020?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Sevilla vs. Inter Milán EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

