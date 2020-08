No cabe duda que la pandemia del coronavirus afectó la planificación en diferentes eventos deportivos y en las actividades de varios deportistas en sus respectivos rubros.

La coyuntura mundial no es ajena para los pilotos peruanos que participan en la competencia de rally conocido como el Dakar, evento al cual asisten numerosos corredores de distintas partes del mundo.

Sin embargo, ¿los pilotos peruanos tienen garantizada su aparición en el Rally Dakar 2021 que se disputará en Arabia Saudita? Los representantes peruanos Fernanda Kanno, Alonso Carrillo, David Chávez, y Sebastián Cavallero hablaron para La República sobre su participación en este evento deportivo.

El piloto peruano Sebastián Cavallero, corredor en la categoría motos, comentó que su aparición en el Dakar 2021 está casi descartada. La situación económica que atraviesa el país, y que afecta a los patrocinadores, hace que vea muy lejana esa posibilidad.

Sebastián Cavallero, piloto del Dakar en la categoría motos. Foto: La República.

“Ahorita no. Es un momento bien complicado ya que es bien difícil ir a las empresas a pedirles un auspicio. Están bastantes afectadas como por ejemplo Cruz del Sur y Tele Casa Andina. Además, no los he llamado para participar en el Dakar porque me parecería un poco fuera de lugar llamarlos en esta situación.”

Así pues, el representante peruano en el Dakar de la categoría motos manifestó que todo se vuelve más complicado con el paso de los días. “Tendría que reactivarse el Perú para contar con algún auspicio.”

No obstante, Cavallero contó que en el 2021 habrá una competencia en Sudamérica en la que ve posible su participación. “Habrá el Dakar Series que va a ser en Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Serán cuatro fechas en las que serán más factibles de correr. No sé si (asistiré) a todas o algunas de ellas.”

Sebastián Cavallero participó en el Dakar 2020. Foto: La República.

David Chávez confirma su presencia en el Dakar 2021

Uno de los pilotos del Perú que sí ha confirmado su presencia en el Dakar 2021, que se disputará en Arabia Saudita, es David Chávez, en la categoría motos.

“Mi participación está confirmada. Me llegó la invitación en la última semana de julio y ya pagué parte de la inscripción. Me voy a Arabia Saudita con el Club Aventura Touareg”, mencionó David Chávez, quién guarda la esperanza que la empresa Dircetur sea nuevamente uno de sus auspiciadores para el Dakar 2021.

El cusqueño David Chávez sí participará en el Dakar 2021. Foto: La República.

Sin embargo, el motociclista peruano es consciente de la situación económica que se vive a nivel mundial y cree que es posible que haya una reducción de costos en el Dakar. También, resaltó que algunos de sus patrocinios vienen desde municipios.

“Algunos de los patrocinadores son la municipalidad de Maras, Pizat, Urubamba y una empresa que hace ropa deportiva que se ubica en el valle sagrado que se llama Jennifer Sport”, comentó el representante peruano.

David Chávez abandonó la competencia del Dakar 2020 por lesión. Foto: La República.

Por otro lado, Chávez reveló para La República cuáles son sus expectativas para el Dakar 2021. “Lo principal es llega a la meta. Yo el año pasado me quedé frustrado porque la organización no me dejó partir la quinta etapa debido a que tenía dos vertebras inflamadas.”, manifestó el corredor de motos.

Fernanda Kanno y Alonso Carrillo descartan su participación en el Dakar 2021

La corredora de autos, y también periodista, Fernanda Kanno nos reveló que no participará en el Dakar 2021. Dijo que la pandemia no fue la razón principal ya que con su equipo tenían planeado participar en otra competencia.

“Ya habíamos decidido no correr el Dakar 2021. Nuestro proyecto era ir al África Eco Race porque queríamos participar en las carreras más duras de los cincos continentes. Ya estuvimos en el Dakar de América, fuimos al de Asia en Arabia y ahora íbamos a ir al de África. Ahí teníamos ya tres.”

Fernanda Kanno menciona que iban a comentar sobre este proyecto a sus auspiciadores en el mes de marzo, pero todo se frustró a raíz de la pandemia. “Con todas las empresas paralizadas no hay forma de pedirles un auspicio para ir al Dakar.”

Fernanda Kanno y Alonso Carrillo volverán al Dakar en el 2023. Foto: Difusión.

No obstante, la piloto de autos y periodista contó que junto con su copiloto de carreras, Alonso Carrillo, tienen en mente iniciar un proyecto que deberá comenzar en el mes de setiembre.

“Es un proyecto de viajar por todo el Perú. Estamos a punto de armar una camioneta para el fin del mundo. Así le decimos nosotros. Vamos a ir por costa, sierra y selva, y conocer un montón de lugares naturales del país. Es un plan mucho más barato que hemos presentado a los patrocinadores.”

Por otro lado, Alonso Carrillo, copiloto de carreras de Fernanda Kanno, narra para La República más detalles sobre este proyecto para visitar las áreas naturales del Perú junto con su compañera de equipo. Menciona que se realizará junto con el Ministerio del Ambiente.

Fernanda Kanno y Alonso Carrillo realizarán un proyecto que tratará sobre un recorrido en carro hacia diversas áreas naturales del Perú. Foto: LR / Hanslitt Cruzado.

“Es un proyecto muy bonito que viene a ser la guía del viajero ecoamigable. Vamos a ir a 25 áreas naturales protegidas de las que tiene el Perú y a las que pueden recibir turistas. Vamos a mostrarle a la gente lo bonito que es viajar por carreteras. Poder contarle a las personas es algo que nos alegra.”

Asimismo, Alonso Carrillo sostiene que este trabajo quedará registrado en las redes del Ministerio del Ambiente. “Vamos a hacer 25 microprogramas. Vamos a generar y compartir contenido con la gente. Vamos ir contando un poco como viajar, que tienes qué hacer, dando tips de manejo segura”, precisó el representante peruano.

Finalmente, Fernanda Kanno aseguró que volverán al Dakar en el 2023. “Volveremos en un camión. Ese también es un proyecto que estamos armando y conversando con varias marcas.”