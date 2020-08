Finalmente, Luis Suárez rompió su silencio luego de la derrota que Barcelona sufrió ante Bayern Múnich (8-2). Él dejó en claro que tiene la intención de continuar en el club catalán, aunque aseguró que respetará si deciden prescindir de él.

Tras diversas versiones sobre su partida del equipo, que será dirigido por Ronald Koeman, el ‘Pistolero’ fue tajante al manifestar su posición para terminar con los rumores sobre su futuro. Dijo no haber hablado con el DT holandés, e hizo el pedido para las especulaciones se acaben.

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo nada. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan. Está por ver (...). Mi idea hoy es seguir, pero no tengo inconveniente. ¿Koeman? Aún no he hablado con él”, enfatizó Luis Suárez a ‘El País'.

Luis Suárez rompió su silencio para hablar sobre su continuidad. | Foto: EFE

Asimismo, el delantero uruguayo recalcó que quiere seguir en Barcelona, incluso como suplente: “Aceptaría un rol de suplente, como lo acepté en toda mi carrera. La competencia siempre es buena y si el técnico considera que tengo que empezar desde el banquillo, no tengo problema con ayudar al equipo con el rol que me otorguen. Aún puedo aportar mucho”.

En cuanto a la histórica goleada que el excuadro de Quique Setién recibió en la Champions League, Luis Suárez fue contundente al indicar que las responsabilidades son grupales y no individuales como algunos aficionados señalaron.

“Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. No sería justo señalar a solo un jugador. A veces se quiere personalizar, pero creo que nadie podrá poner en duda mi compromiso con el Barcelona. Fue un día que todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo”, sentenció el todavía elemento de Barcelona.

