América vs. Monterrey EN VIVO: juegan por la fecha 6 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX

América vs. Monterrey EN VIVO | ONLINE LIVE STREAM | Juegan este sábado 22 de agosto, por la sexta jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, desde las 9.00 p. m. (hora de Perú y centro de México) en el estadio Azteca, con transmisión de TUDN y Canal 5 Televisa.

Para que no te pierdas de este y otros partidos del fútbol mexicano puedes seguir la cobertura de La República Deportes, que te informará del minuto a minuto con las mejores jugadas, los goles y el marcador a lo largo de los noventa minutos de juego. Al finalizar, repasa lo más resaltante en el resumen de este compromiso.

América vs. Monterrey: antesala del partido

En su regreso al estadio Azteca, América sale a defender el liderato del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX ante un Monterrey que ha tenido un flojo arranque de campeonato. Las ‘Águilas’ buscan reponerse de la goleada recibida la jornada pasada en casa del Querétaro, partido en el que dejaron una pobre impresión en el primer tiempo.

Miguel Herrera no podrá contar para esta fecha con Richard Sánchez, quien fue expulsado ante los ’Gallos Blancos’. No obstante, no todo son malas noticias para el ’Piojo’, pues quienes sí estarán a su disposición luego de superar sus lesiones son Giovanni Dos Santos, Nicolás Benedetti y Andrés Ibargüen.

Por el lado de los ‘Rayados’, el técnico Antonio Mohamed no sabe lo que es ganar desde la primera jornada, cuando consiguió su única victoria ante Toluca. Los últimos tres partidos del actual campeón mexicano han terminado en empate, por lo que la prensa del país azteca ya ha empezado a avivar los rumores acerca de una posible salida del entrenador de seguir con una racha tan poco productiva.

Cabe señalar que Monterrey alberga un grato recuerdo de la última vez que jugó contra América en el estadio Azteca, pues en dicho partido, disputado en diciembre del año pasado, se quedó con el título del Torneo Apertura 2019 tras vencer 4-2 en la tanda de penales.

¿A qué hora juegan América vs. Monterrey?

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Nueva York, Miami): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.

España, Francia, Italia: 4.00 a. m. (domingo 23)

¿Qué canal transmitirá el partido América vs. Monterrey?

Consulta AQUÍ la guía de canales para Centroamérica del partido América vs. Monterrey. Si te ubicas en otra región y quieres seguir el juego GRATIS por internet, La República Deportes te ofrece una cobertura minuto a minuto de este encuentro.

- Costa Rica - TUDN

- El Salvador - TUDN

- Guatemala - TUDN

- Honduras - TUDN

- México - TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo

- Nicaragua - TUDN

- Panamá - TUDN

- Estados Unidos - TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, ESPN Deportes, ESPN Deportes+, Univision

América vs. Monterrey: alineaciones probables

América: Ochoa; Aguilar, Valdez, Cáceres, Reyes; González, Cáseres; Roger Martínez, Córdova, Suárez; Viñas.

Monterrey: González; Medina, Sánchez, Montes, Vegas; Pabón, Rodríguez, Ortíz, Gallardo; Janssen, Funes Mori.

