El deporte fue uno de los rubros más afectados por la pandemia del coronavirus. Distintas disciplinas tuvieron que paralizar sus acciones acatando la disposición del gobierno para evitar la rápida propagación de la COVID-19 y el surf no fue la excepción, es por ello que María Fernanda Reyes tuvo que hacer un alto a sus entrenamientos con miras a conseguir un lugar en los postergados Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Fue muy difícil, fueron tres meses que no estuve en el agua y para mí, mientras más tiempo en el mar, es mejor. Sin embargo, he estado entrenando desde casa el área física para mantenerme fuerte porque eso me va a ayudar al momento de regresar. Tal vez pierda técnica, pero la podré recuperar más rápido con la preparación que he venido teniendo”, comentó.

Tal y como lo dispuso el gobierno, algunas actividades deportivas comenzaron a reactivarse y Mafer pudo reencontrarse con el mar. “Estoy muy agradecida con el Gobierno por dar las facilidades de hacer deporte. En verdad, estoy muy feliz de volver al agua. Estoy con una sonrisa de oreja a oreja”, detalló luego de dejar en claro que tanto ella como sus compañeros cumplen al pie de la letra el protocolo de bioseguridad establecido por la Federación de Tabla que obtuvo luz verde por parte del IPD y del Minsa.

“Los deportistas estamos cumpliendo con los protocolos que nos ha mandado nuestra Federación y nuestros distritos, esto para seguir practicando el deporte, pero de manera responsable”, sentenció.

En otro momento, Mafer Reyes comentó a La República que es parte del grupo UNACEM, por lo que vienen trabajando de la mano en pro de su desarrollo como deportista: “Estoy súper contenta de formar parte del team, porque hay mucho compromiso por parte de ellos y por mi lado también”.

La medallista de los Juegos Panamericanos Lima 2019 también dio a conocer que aún no se establecen las fechas de retorno de los torneos. “En verdad sería increíble volver a competir para representar al Perú, pero si es por nuestra salud, hay que esperar”, señaló antes de confesar su anhelada meta.

“Tengo la esperanza y la motivación de que, en algún momento, tendré una escuela profesional de surf en Makaha, es mi sueño. Tal vez más adelante podría cumplirlo y ayudar a los niños de bajos recursos y sacar nuevas promesas”, detalló.

Le da la espalda al racismo

El racismo es una problemática muy presente en nuestro país y eso lo sabe bien María Fernanda Reyes, quien lastimosamente confesó que en algunas oportunidades le ha tocado pasar por situaciones de este tipo.

“He conocido a personas muy buenas que me han apoyado. Pero bueno, también he conocido a personas que me han mirado mal. A ellos no les tomo importancia porque son gente que creo les falta educarse, les falta aprender. Todos somos iguales”, sentenció.

