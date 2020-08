Han pasado tres temporadas desde que el Bayer Leverkusen compró a Lucas Alario con 24 años. El delantero argentino mostró capacidad para ser titular; sin embargo, nunca pudo afianzarse.

El delantero argentino está en edad de madurez y considera que es el momento para ser titular indiscutible en un equipo, por lo que ya decidió salir del Bayer Leverkusen, según confirmó su agente.

“En el Leverkusen hizo goles importantes, pero no lo pusieron en los partidos clave. Ya lo hablamos con los directivos, vamos a intentar salir para que él pueda jugar. Alario trabaja como un profesional; sin embargo, debemos buscar un equipo que sea apto para sus características”, manifestó Pedro Aldave, representante del ariete.

“El club quiere al jugador porque sabe cómo trabaja, pero no es bueno tener una Ferrari guardada. Ellos no se quieren desprender de él, así que tal vez salga en condición de préstamo. La liga inglesa y la liga italiana son buenas. Hay varias ofertas. No es tanto el campeonato lo que importa, sino cómo juegue el equipo y en qué condiciones va a ir. Estamos trabajando con el club de forma tranquila”, concluyó para Radio Colonia.

Diversos medios europeos han informado sobre los clubes que estarían detrás del delantero argentino. Una de las posibilidades es el Real Betis, conjunto que intentó su fichaje en los últimos mercados de transferencia.

Del otro lado, Lazio de la Serie A y Everton de la Premier League también estarían dispuestos a darle un lugar en su equipo titular; no obstante, primero tendrán que negociar las condiciones con el Bayer Leverkusen.

