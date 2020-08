Finalmente, se dio a conocer la programación oficial de la jornada 8 del Apertura de la Liga 1 Movistar 2020. La misma que tiene como trascendental partido el que protagonizaran Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

La Liga 1 hizo oficial las fechas para el desarrollo de la siguiente jornada que se realizará a puertas cerradas y que comenzará con el atractivo duelo entre Deportivo Binacional y Cantolao en el estadio Nacional.

Programación oficial de la fecha 8 de Liga 1.

No obstante, los cruces que acapararán la atención de los simpatizantes del fútbol peruano son el Sporting Cristal vs Alianza Lima del martes 25 de agosto y el Universitario vs San Martin del jueves 27 de agosto.

El duelo entre rimenses e ‘íntimos’ está fijado para las 2.15 p. m. en el Estadio Nacional. Sin duda, como ingrediente especial tendrá el cara a cara entre Mario Salas, campeón con Cristal en el 2018, contra sus exdirigidos.

Liga 1: programación de la fecha 8

Martes 25 de agosto

11.00 a. m. Binacional vs. Cantolao

Estadio Nacional

2.15 p. m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Estadio Nacional

6.00 p. m. Deportivo Municipal vs. Cienciano

Estadio Nacional

Miércoles 26 de agosto

11.00 a. m. Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Llacuabamba

Estadio Miguel Grau

1.15 p. m. UTC vs. César Vallejo

Estadio Matute

3.30 p. m. Ayacucho FC vs. Sport Huancayo

Estadio Miguel Grau

6.00 p. m. Cusco FC vs. Sport Boys

Estadio Matute

Jueves 27 de agosto

11.00 a. m. Universitario vs. San Martín

Estadio Alberto Gallardo

1.15 p. m. Atlético Grau vs. Alianza Universidad

Videna, FPF

3.30 p. m. Melgar vs. Carlos Stein

Estadio Alberto Gallardo

